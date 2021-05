Benevento Longobarda inaugura il suo "Living Museum" Dal 22 maggio al 24 giugno percorso di visita di 45 minuti animato da rievocatori storici

Benevento Longobarda inaugura il “Living Museum”, un percorso esperienziale all’interno della sede dell'associazione in Via Bosco Lucarelli 13 a Benevento.

Sabato 22 maggio al via al percorso di visita di circa 45 minuti, animato da rievocatori storici membri dell’Associazione Benevento Longobarda ed ubicato all’interno di ambienti sotterranei, risalenti per la maggior parte al periodo longobardo. I nove ambienti sono allestiti in modo da ricreare l’atmosfera della vita quotidiana dei longobardi e si sviluppano su tre livelli diversi, coprendo un arco cronologico che inizia dalla fine del VI secolo ed arriva fino agli inizi del 1700, quando la città venne ricostruita in seguito a due spaventosi terremoti avvenuti negli anni precedenti.

Il Museo sarà aperto tutti i giorni dal 22 maggio al 24 giugno dalle ore 17.00 alle ore 21.50, solo su prenotazione. E’ consigliata la prenotazione per gruppi di conviventi.

Per prenotare è necessario inviare una e-mail a info@beneventolongobarda.it oppure inviare un messaggio alla nostra pagina facebook o chiamare il 3299734989 (anche messaggio sms o whatsapp). I turni di visita sono: 17.00 – 17.50 – 18.40 – 19.30 – 20.20 – 21.10. Attualmente, in base alla disposizioni vigenti, la capienza massima per ogni turno di visita è di 4 persone, escluso bambini sotto i 12 anni che siano conviventi. A causa dell’emergenza sanitaria tuttora in corso è necessario indossare la mascherina per tutto il tempo della visita.