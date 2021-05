Economia della conoscenza: incontro col prof Lepore Organizzato dal Rotary

Il Rotary Club di Benevento, quest’anno presieduto dal Notaio Ambrogio Romano ha organizzato per lunedì 31 maggio 2021 alle ore 19.30 un incontro sul tema “Economia della conoscenza per le nuove generazioni – Piano Nazionale per la resilienza e la ripresa”, con il prof. Amedeo Lepore, docente di Storia Economica all’Università della Campania Luigi Vanvitelli e presso la Luiss Guido Carli di Roma. L’incontro è condiviso con i giovani del Rotaract e dell’Interact, e rientra nelle vie d’azioni rotariane dedicate alle giovani generazioni.

Il professor Amedeo Lepore, esperto delle dinamiche di interazione intercorrenti tra i cicli economici e le vicende evolutive (o involutive) della dialettica civile, proporrà un'analisi delle prospettive di coinvolgimento dei giovani, delle donne e delle espressioni meno attrezzate del consesso sociale nel lavoro, nelle attività produttive e nei processi di produzione e di fruizione delle risorse economiche, nell'area Ue, in Italia e nei territori problematici del Mezzogiorno italiano.

A dialogare con il prof. Lepore, dopo i saluti del Presidente del Rotary Club di Benevento, Ambrogio Romano, ci sarà l’avvocato Erminia Mazzoni, socia del Club.