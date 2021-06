Orchestra Filarmonica pronta la stagione. Concerto con Pappano al Teatro Romano Presentato il ricco programma di concerti, spicca la serata con la prestigiosa bacchetta

“Finalmente si tornerà a vivere la musica in presenza”. Parte da qui, con l'entusiasmo di chi non vede l'ora di tornare in scena Beatrice Rana, il direttore artistico dell'Orchestra Filarmonica di Benevento che ha presentato la stagione concertistica 2021; la prima che porta la firma della nuova leadership.

Spicca in questo nuovo e ricco programma di appuntamenti il concerto con il direttore onorario dell'Orchestra, Antonio Pappano che finalmente si terrà in città, a Benevento.

Nella splendida cornice del Teatro Romano sono intervenuti ad illustrare la programmazione Beatrice Rana, direttore artistico della compagine e protagonista al pianoforte, tra l’altro, del concerto inaugurale, gli assessori Rossella Del Prete e Alfredo Martignetti, il Direttore del Teatro Ferdinando Creta e Maya Martini, arpista e componente del Direttivo.

Nomi del panorama internazionale uniti ad una proposta eclettica di ampio respiro e lungimirante, che saprà certamente intercettare i gusti del vasto pubblico, ma senza rinunciare alla qualità e alla ricerca del Vero di cui il connubio Rana/Orchestra ha già dato prova nelle fasi iniziali di questo percorso.

La stagione prenderà il via martedì 22 giugno al Teatro romano di Benevento con il “Concerto di inaugurazione” - Stanislav Kochanovsky direttore, Beatrice Rana pianoforte, musiche di Glinka, Rachmaninov, Borodin.

Lunedì 28 giugno 2021 – Teatro romano di Benevento “Pierino e il Lupo” concluderanno l'edizione 2021 del Festival BCT con Francesco Lanzillotta direttore, Silvio Orlando voce narrante, musiche di Prokofiev, Lanzillotta.

Domenica 11 luglio 2021 – Teatro romano di Benevento “Le quattro stagioni” Clarissa Bevilacqua violino, Compagnia Balletto di Benevento di Carmen Castiello musiche di Mozart, Vivaldi.

Venerdì 23 luglio 2021 – Teatro romano di Benevento “Unconventional Cello”, Giovanni Sollima violoncello solista e direttore, musiche di Gulda, Haydn, Sollima.

Venerdì 30 luglio 2021 – Teatro Romano di Benevento Peppe Servillo racconta Histoire du soldat, Marcello Panni direttore, Peppe Servillo voce narrante, musiche di Stravinskij, Panni.

Mercoledì 4 agosto 2021 – Teatro Romano di Benevento “Recital Lirico” Daniel Smith direttore, Rosa Feola soprano, musiche di Mozart, Donizzetti, Verdi, Bellini, Rossini.

Domenica 8 agosto 2021 – Teatro romano di Benevento “Pulcinella” con Antonio Pappano direttore, musiche di Debussy, Stravinskij.

Domenica 17 ottobre 2021 in un luogo ancora da definire “Flans te alo” Andrea Oliva flauto solista e direttore, musiche di Beethoven, Reinecke.

Venerdì 12 novembre 2021 luogo da definire “Cadenza perfetta”, chiusura VII Stagione OFB Alessandro Cadario direttore, Erica Piccotti violoncello, musiche di Martucci, Schumann.