"Live! Il teatro è dal vivo", parte la rassegna Dal 10 al 13 giugno, 3 spettacoli all’aperto organizzati dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento

Si ritorna in scena all’aperto, dal 10 al 13 giugno 2021, nel giardino del Mulino Pacifico, con la rassegna di teatro “Live! il teatro è dal vivo”. L’iniziativa, sostenuta dal Teatro Pubblico Campano, ha lo scopo di far rinascere lo spettacolo dal vivo e far rifiorire il rapporto tra gli artisti e il pubblico. Live s’inserisce nella programmazione de “La Campania è Teatro, Danza e Musica” progetto promosso da Artec/Sistema MED in collaborazione con Scabec – Società Campana Beni Culturali e Fondazione Campania dei Festival.

“Live” vede quindici tra teatri e compagnie indipendenti che si associano per creare una vetrina, una vera e propria mostra sul teatro contemporaneo campano, per ricucire quei fili spezzati col proprio pubblico a causa della pandemia. Sono stati scelti quattro luoghi diversi che fossero alternativi ma complementari alle sale teatrali: il Museo ferroviario di Pietrarsa, la Basilica di San Gennaro presso le catacombe di Napoli, il Mulino Pacifico di Benevento, Casertavecchia e San Leucio a Caserta. Si tratta di luoghi che incidono su un territorio prossimo a quello dove le stesse compagnie agiscono abitualmente e che in più si distinguono per essere siti di grande valore estetico e culturale. Il desiderio è creare una sinergia virtuosa, per cui il pubblico, affezionato a una singola piazza, possa essere incuriosito e spinto a vivere l’esperienza teatrale in tutti i luoghi della rassegna. L’organizzazione dell’evento è affidata al nuovo Teatro Sanità e al NEST di Napoli, al Teatro Civico 14 insieme a La Mansarda Teatro dell’Orco di Caserta e alla Compagnia Solot di Benevento. Ed ecco il calendario degli spettacoli che andranno in scena al Mulino Pacifico, dal 10 al 13 giugno: giovedì 10 giugno, alle ore 20.00 "Salute!" - Solot - “Dalle nozze di Cana alla Parigi dei mitici anni 20 passando per canti celebri della tradizione, citazioni, aneddoti, degustazioni “tecniche” e degustazioni un “po’ meno tecniche”, con momenti di coinvolgimento diretto del pubblico in un vero e proprio omaggio che la Solot ha voluto dedicare al vino”.

Sabato 12 giugno, alle ore 20.00 "Di un Ulisse, di una Penelope" - Mutamenti/Teatro Civico 14 - “Portare in scena il mare, raccontare di un'isola e dell'incontro, finalmente, dopo venti anni, tra Ulisse e Penelope. Lui ha negli occhi acqua, mostri, viaggi, incontri straordinari; lei ha scritto sul corpo la bellezza, il tempo dell'attesa e la forza che dà la solitudine. Tutto accade in un unico giorno: quello del ritorno a Itaca di Ulisse”.

Domenica 13 giugno, alle ore 20.00 "Lettere d'amore e musica al Mulino!" - Nuovo Teatro Sanità - “Uno spettacolo che coniuga musica e parole per restituire, in un’intima narrazione, le storie d’amore di attori, artisti visivi, poeti, scrittori, drammaturghi e cantautori”.