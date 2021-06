Bucci dirige Heroides, le lettere delle eroine del mito ai loro amori Domani per il Campania teatro festival 2021 al Teatro Naturale di Pietrelcina

Domani il Campania Teatro Festival diretto per il quinto anno consecutivo da Ruggero Cappuccio e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano, fa incontrare il mondo femminile con il mito e la storia, viaggiando tra i palcoscenici del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nel capoluogo campano, e la provincia di Benevento.

In particolare, nel Sannio, appuntamento nel suggestivo Teatro Naturale di Pietrelcina alle 21, “Heroides – Lettere di eroine del mito dall’antichità al presente”, una produzione Koreja in collaborazione con Le Belle Bandiere (in replica il 14 giugno). Elena Bucci, con la collaborazione alla drammaturgia e lo sguardo di Marco Sgrosso, dirige un cast tutto al femminile – Giorgia Cocozza, Angela De Gaetano, Alessandra De Luca, Emanuela Pisicchio, Maria Rosaria Ponzetta, Andelka Vulic – per uno spettacolo nato da “Heroides“ di Ovidio, improvvisazioni e scritture sceniche, accompagnate dalle musiche originali dal vivo di Giorgio Distante. Con “Heroides” di Ovidio, spiega Elena Bucci, «per la prima volta nella storia della letteratura siamo di fronte ad un romanzo epistolare in cui le donne indirizzano il loro messaggio al silenzio e all’assenza dei loro uomini». Eroine del mito, note e meno note, come Fillide, Enone, Arianna, Canace, Fedra e Medea, ci parlano così di amore, abbandoni, tradimenti e sofferenze ingiuste. Un coro ammutolito dalla storia che canta per il tramite dell’immaginazione del celebre poeta latino, in cui le voci si intrecciano per raccontare l’intero mito e accendere, al tempo stesso, una luce sul destino delle donne, con l’ironia dell’intelligenza e della creazione, la stessa che le ha sorretto molte volte nel loro cammino e che fa degli artisti creature senza sesso e identità, votate a creare e a reinterpretare le storie e i personaggi più diversi senza giudicare, ma cercando di comprendere. Un’opera in musica, che ritrova canti antichi che risvegliano la sensazione del legame con la terra dove si nasce, per allargare, poi, lo sguardo al mondo intero.