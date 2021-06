Patti per la Lettura: Del Prete al Tabouk festival di Taormina «Invito che rappresenta il segnale che andiamo nella giusta direzione»

Trasferta siciliana per l’Assessora alla Cultura del Comune di Benevento, Rossella Del Prete, invitata ad intervenire al Taobuk, festival letterario internazionale che si tiene a Taormina da oltre un decennio. Il Comune di Benevento (insieme a quelli di Milano, Bologna, Caltanissetta e Altamura) è stato invitato a partecipare alla Sezione organizzata nell’ambito del Festival letterario dal CEPELL – Centro per il libro e la lettura, per portare la sua testimonianza come comune virtuoso per l’avvio dei progetti di promozione della lettura. “Questo invito è il segnale – ha sottolineato l’assessore De Prete – che stiamo lavorando nella giusta direzione: quella di creare occasioni di incontro con altre realtà virtuose, che hanno fatto della cultura e della letteratura occasione di crescita economica e turistica oltre che di maturazione personale. Da questo punto di vista l’istituzione della Biblioteca comunale è stato un passo fondamentale per dare alla città uno spazio di studio, progetto e cultura che deve diventare punto di riferimento territoriale di ricerca e sviluppo per tematiche legate al sapere e dunque per il potenziamento dei servizi educativi e culturali”. A Taormina sono state esplorate le esperienze vincenti dei Patti locali per la lettura, nati per creare reti e per sedurre chi non legge, ma anche per creare opportunità di tipo organizzativo, economico e politico, di cui non si ha ancora piena consapevolezza. I Patti per la Lettura, promossi dal CEPELL nell’ambito del progetto Città che legge, e di cui immediatamente si è dotata anche la Biblioteca Comunale di Benevento, sono uno strumento di governance delle politiche di promozione del libro e della lettura, riconosciuto dalla legge 15/2020 del 13 febbraio 2020, che individua nella lettura una risorsa strategica su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata. Benevento è rientrata così tra quelle città pionieristiche in cui i Patti sono già operativi ed hanno già raggiunto importanti risultati, avviando concretamente processi partecipativi e trasformazioni culturali in corso. Alcune novità importanti saranno comunicate ufficialmente nella mattinata del 24 giugno a Palazzo Paolo V, nell’ambito della presentazione del Palinsesto delle attività relative al Decennale del riconoscimento Unesco. Intanto, tra i promotori ed i sottoscrittori del Manifesto dei Patti per la Lettura, nato a Taormina proprio in questi giorni, c’è anche la città di Benevento e la sua Biblioteca Comunale.