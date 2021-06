Oggi a Benevento si presenta il libro "La più Bella" del giornalista Lasta L'incontro moderato da Cinzia Mastantuono: un libro che segna e ci insegna

Alessio Lasta giornalista e inviato di Piazzapulita (LA7) questo pomeriggio a Benevento alla libreria Guida presenterà il suo libro “La più bella” - "La Costituzione tradita, gli italiani che resistono". L'incontro sarà moderato da Cinzia Mastantuono.

L'autore "ha scelto Napoli e Benevento per il tour campano, un evento atteso e pieno di energia - ha spiegato Mastantuono che ha fortemente voluto l'ospite e l'evento in città. E’ un libro che segna e insegna, ci sono tante vite e tanti diritti violati in nome di una Costituzione che magari è sì la più bella del mondo, ma deve esserlo per davvero nell’attuazione dei suoi articoli". Alessio Lasta è un professionista, i suoi racconti, il suo narrare le vite degli altri scuotono le coscienze, non si esce da quel libro come ci si è entrati. "E’ un libro per tutti, anche se a mio avviso nelle scuole dovrebbe essere adottato per poterne parlare con l’autore."