Tocca a Ranieri con Sogno e son desto E una notte intera al teatro Romano con il concerto di Peppe Barra e poi teatro e visite guidate

“Sogno e son desto”. E' il giorno di Massimo Ranieri che torna al festival Benevento Città Spettacolo in un attesissimo concerto in programma questa sera (alle 22 in piazza Risorgimento).

Al cantattore sarà assegnato anche il Premio Ugo Gregoretti 2021 che il festival riserva alle personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. La stella della terzultima serata della 42esima edizione di Benevento città Spettacolo presenterà il suo ormai collaudatissimo ma rinnovato recital in cui, tra canzoni e monologhi, attraversa, oltre alla grande canzone napoletana, il suo amatissimo repertorio con tutti i suoi successi, da “Perdere l’amore” a “Se bruciasse la città”, insieme ai brani dei più celebri cantautori italiani e internazionali, da Fabrizio De Andrè a Charles Aznavour. Lo spettacolo, dal titolo giocoso e provocatorio, è dedicato agli ultimi e ai sognatori: accanto alle sue canzoni più amate, come “Erba di casa mia” e “Rose rosse”.

Il festival, poi, stasera riserva un'altra novità. Dopo il cabaret di mezza sera alle 18 con la compagnia teatrale Red Roger in Buongiornissimo Live Show un'intera “Notte al Teatro Romano” tra musica, teatro, vino &cornetti.

L'area archeologica diventa teatro di una notte speciale che prenderà il via dalle 00:30 con il concerto di Peppe Barra. Dalle ore 2 visite guidate drammatizzate a cura della Red-Roger- Compagnia Teatrale. Attori, autori e spettatori che tra il I e il VI secolo d.C. affollavano corridoi e gradinate del Teatro Romano di Benevento accoglieranno i visitatori, guidandoli alla scoperta di storie e curiosità sul sito archeologico.

Alle ore 2:30 Notte d’amore e di Follia con Renato Giordano, Saverio Martucci e le coreografie di Saveria Cotroneo. Alle ore 4 il gran finale “Aspettando l’alba con i cornetti di “Pesce ‘e zuccher’”.

Il festival, però, propone anche tanti altri appuntamenti. Alle 18, al Chiostro di Santa Sofia spazio al duo acustico di Merysse in un repertorio che spazia tra il pop d'autore con qualche influenza jazz e rock, e brani originali mescolati alle più famose canzoni italiane ed internazionali, quindi ricco di classici eterni che hanno fatto la storia della musica, un viaggio che omaggia i grandi autori italiani e stranieri.

In Piazza Torre la sezione Piazze d’autore (dalle 19:30) ospita un altro importante focus sulla medicina e, in particolare, sulla pandemia con una discussione con Luca Richeldi e Nino Cartabellotta, modera Federica De Vizia. Alle ore 21 Maria Rosaria Canzano con Laura Coraggio! Booksprint edizioni.

E alle 23 Miriam Allegretta in Silenzio in musica.

Ai Giardini dell'Arco del Sacramento alle ore 20:30 Il paese dei sogni in Sogno Fontemaggiore. L'Hortus Conclusus alle ore 20:30 ospita Valentina Fedullo con Aldo Vigorito e Francesco Marziani in Diari di Viaggio.

Ai Giardini del Teatro De Simone alle ore 21:30 Io resto a casa di S. Aluzzi e V. De Luca regia di Linda Ocone.

In Piazza Roma dalle 22 spazio a Sannio rap a cura di Essential Agency Francesco Siciliano & Stefavoice con Tamburo, Lil Manda, Rosie Neko, Seeker, Nico Izzo, Giuliano Barbato.