Cadario e Piccotti per concludere la stagione dell'Ofb Giovedì 11 novembre al Teatro delle Palme di Napoli, il 12 a Benevento, Auditorium Spina Verde

Dopo la mole di impegni estivi di grande successo all’insegna di una ripartenza generale e graduale dell’intero comparto musica e spettacolo, l’Orchestra filarmonica di Benevento si prepara in grande stile per il finale della sua VII Stagione concertistica, con alcune importanti comunicazioni: il concerto previsto per domenica 17 ottobre e che avrebbe visto il magnifico flautista Andrea Oliva nella duplice veste di solista e al suo debutto in qualità di direttore è purtroppo rinviato a data da destinarsi.

Confermato resta invece l’ultimo evento in cartellone, programmato per giovedì 11 novembre alle ore 20.30 presso il Teatro delle Palme di Napoli. E’ questa una grande novità che sancisce inoltre un proficuo e degno di nota rapporto dell’OFB con la storica Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli che, per l’appunto, ha dedicato un importante spazio alla compagine sannita all’interno del proprio cartellone. Solista di eccezione, per l’occasione, la giovanissima Erica Piccotti, già affermata violoncellista di caratura nazionale ed internazionale, impegnata nell’esecuzione del Concerto per violoncello e orchestra in la minore, op.129 di R. Schumann. A guidare l’orchestra, invece, il Maestro Alessandro Cadario, già direttore ospite principale dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano. Alla sua lettura saranno affidate altre due pagine (una meno nota, l’altra ben più conosciuta) del sinfonismo italiano e tedesco: il Notturno n.1, op.70 di G. Martucci e la Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore, op.60 di L. van Beethoven.

E’ importante sottolineare che il giorno successivo, venerdì 12 novembre, l’OFB giocherà in casa, portando il concerto anche a Benevento, allo stesso orario, presso l’Auditorium della Spina Verde. Una occasione imperdibile, dunque, ed ancor più significativa poiché le note che sanciranno il termine della Stagione 2021 saranno anche le prime ad essere eseguite all’interno del nuovo spazio che la filarmonica ha avuto in affidamento dal Comune di Benevento.

La VII Stagione dell’Orchestra Filarmonica di Benevento è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Campania e con il patrocinio morale del Comune e della Provincia di Benevento.