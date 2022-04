Il Sannio protagonista nel volume fotografico Viaggio in Campania I promotori fiduciosi in una sinergia istituzionale: “costruiamo insieme una mostra emozionale”

Ci sono anche Benevento e Buonalbergo tra i luoghi e le bellezze della Campania raccontate nel volume “Viaggio in Campania” (Plumelia Edizioni, 2022), prodotto per iniziativa del Premio “Penisola Sorrentina”, con la direzione artistica del sannita Peppe Leone. Autore degli scatti che segnano un prezioso itinerario tra le zone costiere, i beni archeologici e i luoghi dell’entroterra campano è il fotografo ragusano Giuseppe Leone, uno dei più importanti artisti viventi della fotografia. “I suoi scatti – si legge nella introduzione critica curata da Concetto Prestifilippo - sono stati pubblicati sulle copertine delle riviste più prestigiose. Ha ritratto i grandi intellettuali e gli artisti più affermati. Fotografie che continuano a disvelare la Sicilia bramata dai viaggiatori del Grand Tour. Vengono a intervistarlo le troupe delle BBC, giungono collezionisti da tutto il mondo, grandi couturier come Dolce & Gabbana utilizzano le sue foto per le loro campagne pubblicitarie mondiali. La sua carriera muove dall’incontro di due straordinari artisti, Leonardo Sciascia ed Enzo Sellerio”.

Scrittore per immagini della Sicilia, per la prima volta Leone è giunto in Campania (a Sorrento) nel 2019, tornandovi poi nel 2021 per concludere una residenza d’artista promossa dal Simposio delle Muse, presieduto da Mario Esposito, tra le attività speciali del Premio “Penisola Sorrentina”.

Se la prima volta il fotografo ragusano fece base a Sorrento per dirigersi a Pompei, Napoli, Paestum, Salerno e Teggiano (nel Vallo del Diano), la conclusione della residenza, dopo l’”annus horribilis” della pandemia, ha inteso celebrarla a Procida, l’isola capitale italiana della Cultura per il 2022 e quindi poi nel Sannio, per la precisione a Buonalbergo e a Benevento.

“Questo rapporto tra Procida e il Sannio, nella sua eccentricità, rivela un grande significato”, afferma il direttore artistico del progetto Peppe Leone. “Da un lato la possibilità di valorizzare le bellezze nascoste e dall’altro l’intendimento di unire le zone interne alle zone costiere, seguendo le sfumature del colore. La Campania non è solo il mare, l’azzurro, i pescatori, ma anche il verde dei nostri campi, le onde del grano, il ritmo delle stagioni che qui nel Sannio, più che altrove, si avverte fluire e palpitare”.

Il volume fotografico è stato realizzato in collaborazione con la Regione Campania ed offre un bellissimo affresco, su cui in futuro gli organizzatori pensano di costruire un percorso emozionale, anche attraverso una mostra integrata che valorizzi e trasformi in esperienza condivisa e in vissuto inedito l’itinerario fotografico del maestro siciliano attraverso una auspicata sinergia istituzionale locale e regionale.

“Sarebbe bello – dichiara Leone – che questo esperimento si sviluppasse dalle e per le zone interne, a dimostrazione della vivacità culturale che la Campania tutta può mettere in campo in un anno così fervido ed importante come il 2022, che vede Procida Capitale Italiana della Cultura e il turismo culturale uno dei cardini su cui fondare la vera ripartenza anche dei nostri territori”.