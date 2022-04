Uto Ughi a Benevento, successo al concerto all'auditorium Sant'Agostino Iniziativa benefica per l'Ucraina di Accademia Santa Sofia, Unisannio e Comunità di Sant'Egidio

Accademia di Santa Sofia, Università degli studi del Sannio e Comunità di Sant’Egidio Benevento uniti nella solidarietà: grande soddisfazione per l’enorme successo con l’iniziativa coordinata di raccolta fondi a favore dei bambini del quartiere cittadino di Santa Maria degli Angeli, col progetto “la scuola della pace” grazie ai due giganti fuoriclasse della musica internazionale Uto Ughi e Bruno Canino, protagonisti del sesto appuntamento della Stagione Concertistica 2022.

Ieri sera, dal palco del bellissimo Auditorium Sant’Agostino di Benevento, due re leoni dell’universo musicale mondiale, Uto Ughi e Bruno Canino, unificando le loro magiche forze, armate di talento, passione, umanità e sconfinata sapienza, deformano letteralmente lo spazio e il tempo. Così tutta l’angoscia indicibile di questi mesi scompare, per un momento. E Benevento pare Vienna.

Un parterre tutto esaurito, interminabili minuti di scroscianti applausi per un assoluto evento storico, l’eccezionale recital di Uto Ughi e Bruno Canino, insieme per il pubblico adorante di Benevento. Quando due mostri sacri che hanno segnato la storia della musica mondiale, giganteggiano, fiammeggiando come li abbiamo visti, dosando in modo magistralmente complementare ora il controllo ora l’emozione, sembra di assistere al compendio storico e stilistico, all’estratto incarnato e sublimato dell’enciclopedia musicale universale. La storia del violinismo con l’amatissima star Uto Ughi, lombardo, classe 1944, e il pianoforte per antonomasia con Canino, napoletano, classe 1935.

“Abbiamo vissuto – spiegano gli organizzatori - in una sera un grandioso, struggente frammento di storia della musica, scritta e suonata, uno straordinario regalo da due icone internazionali, due ambasciatori della cultura, dell’arte, dello stile e dell’eccellenza italiana nel mondo, dalle personalità molto diverse e dalle scelte stilistiche divergenti, che insieme creano, incantano, conquistano.

Prima del concerto, Massimo Squillante, presidente di Cadmus e docente unisannio, nonché consulente scientifico della Stagione concertistica con i docenti Marcello Rotili e di Aglaia McClintock, nel suo intervento di apertura ha descritto l’importante e fruttuosa sinergia che unisce Accademia di Santa Sofia, Unisannio e Cadmus in un arco culturale in evoluzione continua che sempre più volgerà con i suoi incontri e le sue attività, alla valorizzazione delle strettissime correlazioni tra le scienze, la matematica e la musica.

Accademia di Santa Sofia con Università degli studi del Sannio e Comunità di Sant’Egidio Benevento, ricordano che la raccolta fondi, tramite la vendita dei biglietti per questo concerto così come per il prossimo con Moni Ovadia, sarà interamente devoluta all’iniziativa benefica “La scuola della pace” progetto della Comunità di Sant'Egidio di Benevento, volto a fornire aiuti concreti, per l’integrazione e l’inserimento scolastico, ai bambini del quartiere cittadino di Santa Maria degli Angeli”.