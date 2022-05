L'arte per incentivate il turismo, ecco la mostra ad Arcos Inaugurata l'esposizione “Lo sguardo del collezionista. Trent’anni di arte contemporanea nel Sannio”

Inaugurata la mostra “Lo sguardo del collezionista. Trent’anni di arte contemporanea nel Sannio”, allestita negli spazi del Museo Arcos di Benevento. Un viaggio lungo trent’anni nell’arte sannita è, da oggi, pienamente fruibile presso la Sezione arte contemporanea con tanti gli artisti che hanno partecipato all’evento inaugurale e le cui opere sono esposte nei Sotterranei della Sezione. A tagliare idealmente il nastro della mostra, che resta aperta fino al 19 giugno, è stato il Presidente della Provincia, Nino Lombardi.

“Lo sguardo del collezionista”, mostra curata da Massimo Bignardi, Ferdinando Creta, unitamente a Francesco Creta e Tommaso De Maria, è stata promossa da Provincia di Benevento, Sannio Europa e dalla sezione di arte contemporanea del museo Arcos, con il patrocinio del Madre, del FRaC Baronissi e di Casa Turese. La grafica è curata dell’art director Benedetto Longobardi Ruju.

"È un momento importante non solo per la grande qualità dei lavori esposti e il prestigio degli artisti, ma anche perché — ha affermato Lombardi — eleva notevolmente il tasso di attrattività per visitatori e turisti".

Intervenuti all’inaugurazione Roberto Costanzo, il presidente del Consiglio comunale di Benevento, Renato Parente, l’Amministratore unico di Sannio Europa, Giuseppe Sauchella. La mostra, come detto, resterà aperta fino al 19 giugno. Tra gli artisti presenti con le loro opere Alessandro Bazan, Ricardo Brey, Angelo Casciello, Giorgio Cattani, Rodolfo Llopiz Cisneros, Enzo De Leonibus, Antonio Del Donno, Pino Deodato, Pierluigi Di Francesco, Andrea Di Marco, Fulvio Di Piazza, Stefano Di Stasio, Enzo Esposito, Massimo Festi, Giannetto Fieschi, Andrea Forlani, Riccardo Furini, Federico Guida, Peter Krawagna, Mario Lanzione, Paolo Laudisa, Nicola Maria Martino, Nicola Mastrocinque, Antonio Mastronunzio, Klaus Karl Mehrkens, Gian Marco Montesano, Luis Moro, Italo Mustone, Stefano Pisano, Michele Rio, Alberto Ruggieri, Mario Salina, Silvia Sartori, Alessandro Verdi, Igor Verrilli, Dany Vescovi, Dirk Westermann.