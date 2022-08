Un libro per non dimenticare il terremoto del 21 agosto 1962 Nel sessantesimo anniversario il racconto di Mazzaro e Coscia del sisma che colpì Irpinia e Sannio

Raccontare la storia di un terremoto dimenticato a sessant'anni dagli eventi che lo caratterizzarono. È questo l'obiettivo di "21 agosto 1962. Storia e memoria di un terremoto dimenticato", opera del giornalista Alessandro Mazzaro e dello scrittore Angelo Coscia che punta a ricostruire le vicende che interessarono il sisma che nel 1962 colpì Irpinia e Sannio provocando 20 vittime e oltre 16mila sfollati.

Il libro, edito da Albatros Edizioni, prova a ricostruire quella storia utilizzando un doppio registro: storico e narrativo. In parallelo al racconto cronachistico di quei giorni, curato da Alessandro Mazzaro, corre infatti la narrazione di un ragazzo di quelle zone, narrata da Angelo Coscia. A curare la prefazione, invece, è Costantino Vassallo, ingegnere e storico dell'arte.

Quello del 21 agosto 1962 è un terremoto che smitizza la retorica del "miracolo economico", riportando coi piedi per terra coloro che credevano che il modello di sviluppo del boom si fosse diffuso a macchia d'olio su tutto il territorio nazionale.

Il primo di una lunga serie di risvegli dagli inebrianti ed ottimistici sogni dell'epoca. C'è un filo sottile che collega, non solo dal punto di vista geologico, i terremoti del 1930 (oltre mille morti), quello del 1962 e quello del 1980: partendo da una tale consapevolezza il volume punta a ricostruire la complessità in cui operano i vari elementi di sviluppo e di arretratezza in Campania ed in parte del Sud Italia.