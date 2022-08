Musei aperti a Ferragosto: da Arcos e Sant'Ilario pronti ad accogliere i turisti Dalle 9 alle 19 aperti Museo Sannio, Bookshoop, Arcos e Sant'Ilario. Aperto anche il Musa

Ferragosto all'insegna delle bellezze culturali sannite. Per lunedì prossimo, quindici agosto, infatti saranno regolarmente aperti i siti della Rete museale della Provincia di Benevento. Da alcuni anni, questa giornata, tradizionalmente dedicata al relax e al tempo libero, riserva numeri importanti per i poli museali sanniti con flussi di turisti e visitatori in considerevole crescita.

Sannio Europa, che gestisce e promuove la Rete Museale, ricorda che il Museo del Sannio, il Bookshop del Museo del Sannio, il Museo Arcos e il complesso di Sant'Ilario saranno aperti dalle ore 9 alle ore 19. Il Museo del lavoro e della tecnica in agricoltura (Musa) sarà visitabile dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20.