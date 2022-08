Bene biennale, il tema della solidarietà unisce gli artisti Mostra d'arte dal 25 agosto alla Rocca dei Rettori

Il tema della Solidarietà unisce gli artisti. Un programma ricco di eventi d’arte contemporanea contraddistingue l'edizione ai nastri di partenza, la V della BeneBiennale, la biennale internazionale d’arte contemporanea di Benevento che prenderà il via alla Rocca dei Rettori il giorno 25 agosto alle ore 18.00 e si concluderà il giorno 31 alle ore 18.

Gli artisti in esposizione sono ben 59: Adriano Andrighetto, Graziella Baseggio, Daria Bollo, Giuliana Borgonovo, Manuela Borrelli, Rossella Bruno, Michelina Camputaro, Beatríz Cárdenas, Diana Casmiro, Anna Catalano, Emma Chiavarone, Teresa Ciaramella, Maria Pia Daidone, Luigino Di Gioia, Samuel Di Mattia, Grazia Di Mezza, Carmine Elefante, Isabella Ferragamo, Francesco Festa, Vittorio Fumasi, Francesco Gagliardi, Marco Gagliardi, Carmine Galié, Cesare Garuti, Giuseppe Giannattasio, Flavio Gioia, Anna Maria Giordano, Elbegzaya Khaltar, Alessandra Lama, Franca Lanni, Vincenzo Maio, Alfredo Martinelli, Vincenzo Mascia, Emidio Mastrangioli, Giulia Mezza, Lucio Monaco, Iolanda Morante, Salvatore Oppido, Marco Orecchioni, Viviana Pallotta, Cosimino Panza, Anna Pastore, Silia Pellegrino, Natallia Piatrova Gillo, Francesco Rosina, Elio Russo, Monica Samaria, Giovanni Saviano, Maria Antonietta Scala, Giannino Scorzato, Alfredo Verdile, Claudio Verganti, Stefania Vitelli, Hassan Yazdani (Hassanski)” con un complessivo di 85 opere sul tema della solidarietà.

L’inaugurazione verrà anticipata dal Flash Mob “Promote Peace Ukraine” per il popolo Ucraino in quanto è una valutazione oramai della quotidiana normalità la guerra, l’aggressione, la violenza. L’esempio agevola l’azione e suscita spirito di emulazione ci riferisce Maurizio Caso Panza, presidente della BeneBiennale; mi piace pensare così che si migliori seguendo gli esempi positivi e l’arte ne diviene propulsore spontaneo. Il programma dell’inaugurazione della BeneBiennale continuerà con le autorità, gli organizzatori e gli artisti. Performance a cura dell’artista Giulia Mezza 'Colori Social' esperimento d'arte. I colori creati chimicamente e la loro valutazione.

Le opere saranno visibili tutti i giorni con orario 18.00 – 20,30. Il giorno 26 agosto alle ore 18,00 performace dell’artista Alfredo Martinelli. Il giorno 31 agosto alle ore 18.00 si concluderà la BeneBiennale. Il direttivo organizzativo è composto da Direttore Artistico: Chiara Massini, Direttore Critico: Angelo Orsillo, Comitato Scientifico: Maurizio Vitiello, Presidente Di Giuria: Antonella Nigro, Presidente: Maurizio Caso Panza e alla presenza delle autorità procederà alla premiazione degli artisti che con le loro opere si sono distinti. Consegna del premio “Calidonio d’Oro” alla carriera al maestro Antonino Maddonni, già docente e Ceramista di grande carriera. A tutti gli artisti verrà consegnato: attestato e catalogo della BeneBiennale.