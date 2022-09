Teatro Romano di Benevento, torna 'Domenica al museo' Ingresso gratuito per la prima domenica del mese

Anche il 2 ottobre 2022 (come in tutte le prime domeniche del mese, a partire da aprile) è previsto l’ingresso gratuito nella prima domenica del mese al Teatro Romano di Benevento, come in tutti i musei e siti culturali d’Italia. "Le visite durante le domeniche gratuite, come quelle che si svolgeranno durante le aperture ordinarie - viene precisato in una nota - saranno nel pieno rispetto delle nuove misure di sicurezza previste per legge. Per accedere a monumenti, musei, gallerie, parchi, giardini monumentali dello Stato non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base. È raccomandato solo l’uso della mascherina. L’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento domenica 2 ottobre sarà aperta al pubblico gratuitamente dalle ore 9 alle ore 19. Dalle 14,30 alle 15,30, in occasione dell’Appia Day è prevista una visita guidata al Teatro e la presentazione dell’epigrafe in marmo (lastra iscritta del 109 d. C.), ritrovata nel 1985 durante i lavori nel greto del Fiume Calore, relativa alla costruzione da parte dell’imperatore Traiano, con denaro proprio, della via Appia e dei ponti da Benevento a Brindisi. L’Appia Day nasce nel 2016 da un’idea di Velolove, associazione promotrice del Progetto GRAB – Grande Raccordo Anulare delle Biciclette, (già finanziato dal MIT e in attesa di realizzazione) che prevede nel suo primo tratto la pedonalizzazione dell’Appia Antica. È un’occasione per celebrare il fascino e l’incanto dell’Appia Antica, unendo idealmente tante città e comunità locali".