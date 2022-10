Il maestro Meloni a Benevento per la master class di clarinetto L'iniziativa al Conservatorio 'Nicola Sala'

"l clarinetto dal solista all’orchestra”, a Benevento la masterclass di clarinetto del maestro Fabrizio Meloni.

Si è conclusa la Masterclass di clarinetto tenuta dal maestro Fabrizio Meloni (primo clarinetto solista dell’Orchestra Filarmonica e del Teatro alla Scala di Milano dal 1984) organizzata dal Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, referente Fausto Franceschelli, docente di Clarinetto, e coordinata dalle professoresse Rosa Montano e Rossella Vendemia.

"L’appuntamento, molto atteso - viene evidenziato in un nota - ha visto un numero elevato di iscritti (ben 85), si è svolto nella cornice dell’Auditorium San Vittorino. Il maestro Fabrizio Meloni ha tenuto lezioni magistrali, trasmettendo ai ragazzi la sua straordinaria esperienza, cultura e carisma, dando loro preziosi consigli attraverso le pagine più importanti della letteratura clarinettistica, solistica, cameristica e sinfonica: Mozart, Weber, Mercadante, Brahms, Copland, oltre importanti “passi a solo” del repertorio lirico e sinfonico".

"Il maestro Meloni ha molto apprezzato l’alto livello della scuola clarinettistica del Conservatorio “Nicola Sala”, la perfetta organizzazione e la location in cui si è svolto l’evento. Preziosa e puntuale è stata la presenza del pianista collaboratore nella figura di Rosa Montano, docente del Conservatorio di Benevento".

"Congiuntamente alla masterclass, è stata ospite la maison Buffet Crampon (leader mondiale), occasione che ha permesso d’incontrare molti professionisti del settore e la possibilità agli studenti di analizzare e testare nuovi modelli di clarinetto". Un’esperienza sicuramente interessante per i partecipanti che hanno avuto modo di arricchire il proprio bagaglio artistico e culturale con uno dei più importanti interpreti del concertismo internazionale: un ulteriore contributo alla qualità dell’offerta formativa del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento".

Grande la soddisfazione espressa dal presidente del Conservatorio, Caterina Meglio, e dal direttore, Giosuè Grassia.

“Quella del maestro Fabrizio Meloni rappresenta, insieme a tutte le altre Masterclass che si stanno svolgendo in questo autunno ricco di eventi, per il nostro Conservatorio - hanno affermato - una splendida occasione di valorizzazione della didattica e della ricerca specifica in campo musicale e offre ai nostri studenti un arricchimento formativo di prestigio significativo. Siamo davvero orgogliosi di tutte le manifestazioni artistiche messe in campo in questo periodo dal nostro Conservatorio, che stanno segnando davvero una ripresa di altissimo livello per la nostra Istituzione di Alta Formazione Musicale”.