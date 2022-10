Accademia Santa Sofia: ecco la nuova stagione Dai Berliner Philharmoniker ad Anna Tifu, 22 appuntamenti da novembre a giugno

Musica ma anche riflessioni, danza, teatro e ospiti speciali per la stagione artistica 2022/2023 dell'Accademia di Santa Sofia. La rassegna, presentata oggi, quest'anno conta sulla collaborazione non solo con l’Università del Sannio ma anche con il Conservatorio di Benevento “Nicola Sala”. Ventidue gli appuntamenti che saranno ospitati presso gli Auditorium di Sant’Agostino e San Vittorino e presso la Chiesa di Santa Sofia. Raddoppiano dunque le date previste dal cartellone che si snoda da novembre a giugno 2023.

“La direzione artistica - dice Salvatore Palladino, presidente dell’Accademia - si è aperta alle rinnovate opportunità offerte dal mercato musicale locale e nazionale, testimoniando una perizia organizzativa che ha saputo coagularsi, con le forze poste in campo dal polo universitario cittadino, dando luogo a una sinergia unica, sfociata nei successi della passata stagione”.

La direzione artistica è di Filippo Zigante e Marcella Parziale. La consulenza scientifica è di Marcello Rotili, Massimo Squillante e Aglaia McClintock.

Università e Conservatorio a sostegno della cultura

“L’Università del Sannio – dichiara il rettore Gerardo Canfora - ha deciso di il progetto con gioia, la stessa gioia con cui l’Accademia riesce a riempire gli animi, facendo riecheggiare note e armonie fra le mura dello splendido Auditorium di Sant’Agostino, fiore all’occhiello per il nostro ateneo. Anche quest’anno i nostri docenti e ricercatori introdurranno i concerti con brevi “pillole di conoscenza” su argomenti scientifici e culturali. Luoghi, note e conoscenza insieme per rendere ogni concerto un appuntamento unico, coinvolgente e stimolante”.

“Il Conservatorio "Nicola Sala" è al fianco dell'Accademia di Santa Sofia nella prossima stagione artistica – afferma la presidente Caterina Meglio -. I nostri allievi avranno la possibilità di condividere il palcoscenico con Paolo Fresu, tra i più importanti jazzisti italiani, e con Anna Tifu, stella del violino. Saremo inoltre al fianco dell'Accademia di Santa Sofia ne "I venerdì del jazz", cartellone che vedrà protagoniste diverse formazioni nate in seno al Conservatorio, con la consulenza artistica del maestro Umberto Aucone. Esprimo soddisfazione per questo nuovo percorso, fiduciosa che tale collaborazione possa concretizzarsi in un’efficiente filiera culturale”.

Gli spettacoli in programma all’Auditorium di Sant’Agostino prevedono un biglietto del costo di 10 euro, una tariffa speciale di 2 euro è riservata agli studenti Unisannio e del Conservatorio. Per i concerti presso la Chiesa di Santa Sofia e all’Auditorium di San Vittorino è consigliata la prenotazione.



Il Programma dell'evento

Auditorium Sant'Agostino - Orchestra da camera Accademia di Santa Sofia

Venerdì 18 novembre / ore 19:00 relatore Gerardo Canfora

Pierino e il Lupo di S. Prokofiev

Elaborazione per ottetto a cura di Giorgio Mellone

voce recitante Peppe Barra

Sabato 17 dicembre / ore 19:00

relatore Antonella Tartaglia Polcini

Michele Placido

Viaggio d'amore con Davide Cavuti

Sabato 21 gennaio / ore 19:00

relatore Nicola Fontana

Orchestra da camera Accademia di Santa Sofia

La grande danza in concerto

Suite da balletti: Giselle, Excelsior, Coppelia, Lo Schiaccianoci, Filomena Marturano

Sabato 28 gennaio / ore 19:00

relatore Aglaia McClintock

Eugenio Bennato

Le voci del Sud in Qualcuno sulla terra

Sabato 18 febbraio / ore 19:00

relatore Gaetano Natullo

Quintetto di Fiati dei Berliner Philharmoniker

Flauto: Yasuko Fuchs - Oboe: Christoph Hartmann

Clarinetto:Wenzel Fuchs - Fagotto: Bence Boganyi

Corno: Andrej Žust

Sabato 25 febbraio / ore 19:00

relatore Antonio Feoli

Orchestra da camera Accademia di Santa Sofia

Francesco Nicolosi pianoforte

Musiche di G. Paisiello e A. Scarlatti

Venerdì 10 marzo / ore 19:00

relatore Pierpaolo Forte

Orchestra da camera Accademia di Santa Sofia

La grande musica e il grande schermo

Andrea Griminelli flauto

Omaggio a E. Morricone e a N.Rota



Giovedì 23 marzo / ore 19:00

relatore Massimo Squillante

Orchestra Jazz del Conservatorio “N. Sala” di Benevento

Paolo Fresu

Sabato 15 aprile / ore 20:00

relatore Pasquale Vito

L'Angelo Astor e il diavolo Piazzolla

Riccardo Zamuner violino

Musiche di A. Piazzolla

Sabato 29 aprile / ore 20:00

relatori Ornella Amore e Romano Fistola

Teatri 35

Tableaux vivants dall’opera di Caravaggio in Per Grazia Ricevuta

Sabato 20 maggio / ore 20:00

relatore Giuseppe Marotta

Orchestra da camera Accademia di Santa Sofia

Il vento dell'Est

Musiche di A. Dvorak e I. Stravinski

Sabato 27 maggio / ore 20:00

Orchestra d’archi del Conservatorio

“N. Sala” di Benevento

Anna Tifu violino

A. Vivaldi - Le Quattro stagioni

Chiesa di Santa Sofia

Sabato 3 dicembre / ore 19:00

relatore Marcello Rotili

Linda Hedlund violino

Francesco Nicolosi pianoforte

Musiche di L. van Beethoven, C. Saint-Saens

Venerdì 9 giugno / ore 20:00

relatore Marcello Rotili

Marcella Parziale contralto

Giuseppina Coni pianoforte

in Salotto di primo ‘900

Musiche di F. P. Tosti e O. Respighi su testi di

G. Boccaccio e G. D’annunzio

Venerdì 16 giugno / ore 20:00

Francesco D'Assisi

L’Autografia di un illetterato

Mons. Felice Accrocca

Venerdì 23 giugno / ore 20:00

relatore Marcello Rotili

Concerto notturno – Chopin una storia d’amore

Musiche di F. Chopin

Adattamento testi e regia di Monica Carbini

Voci recitanti: Monica Carbini, Maresa Calzone

Pianoforte: Antonio Roccia

Auditorium San Vittorino - consulente artistico M° Umberto Aucone



Venerdì 9 dicembre / ore 19:00

Pietro Condorelli Trio Vision

Emiliano De Luca contrabbasso e basso elettrico

Claudio Borrelli batteria

Pietro Condorelli Chitarra

Venerdì 13 gennaio / ore 19:00

Beatrice Valente Quartet Play What You Feel

Sergio Valente pianoforte

Rocco Sagaria batteria

Massimo Barrella chitarra

Beatrice Valente contrabbasso e voce

Venerdì 10 febbraio / ore 19:00

Angelo Cioffi 4et

Omaggio ad Aldo Bassi

Angelo Cioffi tromba

Enrico Asquitti piano

Andrea Venditti basso

Marco Leone batteria



Venerdì 17 marzo / ore 19:00

Pino Jodice Jazz Trio

Guest Gianni Oddi

Tribute to Morricone in jazz

Luca Bulgarelli contrabbasso

Pietro Iodice batteria

Gianni Oddi alto e soprano sax



Venerdì 21 aprile / ore 20:00

Non esistono i generi musicali...ma solo la buona musica

Simone Sala pianista

Venerdì 12 maggio / ore 20:00

Jazzsteps & N. Sala

“Collective”

Special guest Federico Califano