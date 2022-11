Teatro Romano di Benevento: domenica a ingresso gratuito Torna anche nel Sannio l'iniziativa nell'ambito di #domenicalmuseo

Anche il 6 novembre 2022 (come in tutte le prime domeniche del mese, a partire da aprile) è previsto l’ingresso gratuito nella prima domenica del mese al Teatro Romano di Benevento, come in tutti i musei e siti culturali d’Italia.

"Le visite durante le domeniche gratuite, come quelle che si svolgeranno durante le aperture ordinarie, saranno nel pieno rispetto delle nuove misure di sicurezza previste per legge. Per accedere a monumenti, musei, gallerie, parchi, giardini monumentali dello Stato non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base. È raccomandato solo l’uso della mascherina".

L’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento domenica 6 novembre sarà aperta al pubblico gratuitamente dalle ore 9 alle ore 19. Dalle 14,30 alle 18,30 nel Teatro sisvolgerà un work shop sulla fotografia, tenuto dal maestro di fama internazionale Damiano Errico ed organizzato dall’Associazione Paku’ Aps. L’evento si caratterizzerà con la partecipazione dei visitatorinel set fotografico del Teatro. "È un’occasione - assicurano dal Teatro - per cogliere le atmosfere del Teatro e

celebrarne il fascino e l’incanto".