Poesie da spiaggia, in città il libro di Jovanotti e Nicola Crocetti L'appuntamento lunedì 12 dicembre, alle ore 17,15, presso l'Auditorium San Vittorino

"Poesie da spiaggia", il libro scritto da Jovanotti e Nicola Crocetti si presenta a Benevento lunedì 12 dicembre, alle ore 17,15, presso l'Auditorium San Vittorino. E' la proposta dell'Associazione culturale filosofica "Stregati da Sophia" a cui sarà presente Nicola Crocetti e con la musica a cura del Conservatorio di Musica " N. Sala " di Benevento.

“Secondo Yves Bonnefoy, la poesia è essenziale come lo sono la carta dei fondali marini o il portolano o la bussola perfino su una nave nella tempesta, che teme di affondare: senza di essi, in ogni caso, quella nave non potrebbe raggiungere il porto. Con questo strumento, e con la loro grande e condivisa passione, Nicola Crocetti e Jovanotti ci guidano lungo una strada che assomiglia al viaggio verso Itaca descritto da Kavafis: bellissimo, pieno “di conoscenze e d’avventure” e capace di donarci la ricchezza della sua durata, dell’esperienza e della saggezza. È un viaggio possibile grazie alle parole dei poeti, che da sempre indicano l’oltre, qualcosa che esiste oltre la frontiera dell’esperienza ordinaria. Intrecci, echi, ininterrotti dialoghi ci raggiungono dai diversi angoli della terra in cui una voce umana abbia modulato le parole in modo diverso e infranto le regole del linguaggio per creare nuovi mondi e immagini indimenticabili. I temi sono quelli eterni dei tormenti, delle passioni, dei grandi interrogativi, dei miracoli e delle esaltazioni dell’avventura umana: diamanti sempre splendidi, contro cui nulla può l’opera distruttrice del tempo”.

Nicola Crocetti è grecista, giornalista, editore. Nato nel 1940 in Grecia, è cresciuto ed ha studiato a Firenze, negli Stati Uniti e a Parigi. Ha fondato nel 1981 la casa editrice Crocetti e la rivista “Poesia” nel 1988. Ha tradotto migliaia di pagine di narrativa dal greco e oltre centomila versi di tutti i maggiori poeti greci contemporanei. Dopo sette anni di lavoro, nel 2020 ha completato la traduzione integrale del capolavoro di Nikos Kazantzakis “ Odissea”, per questa sua fatica ha ricevuto molti riconoscimenti tra cui il Premio Gregor von Rezzori ed il Premio per la traduzione da parte del Ministero della Cultura greca.

Fa parte della giuria del Premio Internazionale di Poesia Attilio Bertolucci ed è commissario Unesco per la Giornata mondiale della poesia. Già insignito del Premio Pier Mario Vello alla Cultura Civile «per il prezioso lavoro svolto nella diffusione della parola scritta in versi nel mondo». Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è un cantautore, rapper e disc jockey pseudonimo di Lorenzo Cherubini. E’ nato a Roma nel 1966 e lì all’età di 14 anni ha iniziato il suo percorso come DJ nelle radio private e nei locali per poi intraprendere la sua personale avventura nella musica, nelle canzoni e negli spettacoli dal vivo. Nel corso della sua carriera costellata di successi, ha sperimentato diversi generi e stili. E’ riuscito a conquistare svariate generazioni, trasformandosi negli anni in un punto di riferimento in ambito musicale. Jovanotti non ha mai nascosto il suo amore per l’arte e la letteratura e l’aver recitato una poesia di Mariangela Gualtieri al Festival di Sanremo ne è stata soltanto una piccola dimostrazione.

Poesie da Spiaggia è il frutto di quell’amore, di quella passione e della bellissima amicizia con l’editore Crocetti. Insieme i curatori hanno scelto 115 opere che ritraggono la vita e la sua universalità, la meraviglia, il miracolo e la luce.