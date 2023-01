"Sentieri di Resistenza": l’Anpi del Sannio presenta il terzo volume Giovedì nella sala consiliare della Provincia di Benevento

Giovedì 4 gennaio 2023 alle ore 16.30, nella Sala consiliare della Provincia, all’interno della Rocca dei Rettori, sarà presentato il volume (edito da Delta 3) contenente gli atti del terzo ciclo di seminari dell’ANPI di Benevento, tenutisi tra il novembre 2019 e il maggio 2020.

Secondo appuntamento organizzato quest’anno dall’Officina “Maria Penna”, dopo la riflessione sulla scuola con il sociologo Fiorenzo Parziale, l’incontro sarà introdotto da Amerigo Ciervo, Presidente del Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani, che vi scrive nell’“Introduzione”: «Siamo consapevoli oggi, come dall’inizio dell’avventura dei “Sentieri”, che gran parte dell’impegno vada riservato a ricostruire un progetto culturale prima ancora che politico. È lì che, a nostro giudizio, si gioca la partita decisiva. Nel ricostruire le trame di una visione politica articolata non su mere parole d’ordine, ma prodotta dall’approfondimento serio e attento di tematiche in grado di aiutarci a leggere la complessità del mondo, partendo in primis dalle questioni relative all’ambiente, alla giustizia e alla pace».

Il libro, “Sentieri di Resistenza”, arricchito dalla copertina e dall’Albero della Repubblica curati da Gaetano Cantone, è suddiviso in tre grandi sezioni che ospitano saggi su filosofia e diritto, storia, arte e letteratura. Sono presenti contributi di Vincenzo Baldini, Nicola Sguera, Vincenzo Casamassima, Dolores Morra, Antonio Conte, Mariavittoria Albini, Amerigo Ciervo, Teresa Simeone, Ilaria Vergineo, Corrado Tesauro, Lorenzo Covino. A discuterne Vincenzo Calò, della Segreteria Nazionale ANPI, e Ciro Raia, Coordinatore regionale ANPI Campania. Coordinerà i lavori Nicola Sguera, responsabile dell’Officina “Maria Penna”.