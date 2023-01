Il Risveglio delle Janare e dei Maoni, domani l'evento Tra storia, leggenda, suggestioni e previsioni dagli astri

Dopo la rassegna culturale “Sopra le Righe” e l’evento “Olos Benessere” , l’Associazione Culturale “Sabba De Nuce” di Benevento, presenta il primo evento del 2023, facente parte di una serie di eventi dislocati sull’intero territorio sannita, dal titolo “Il Risveglio delle Janare e dei Maoni”.

A presiedere l’associazione “Sabba De Nuce” è Fiorella Romano, figlia dell’Avvocato Ciccio Romano, che fu ricercatore dei misteri e dei culti antichi delle nostre terre, tra cui le janare, tramandandoci diversi scritti.

L’evento è stato ideato in collaborazione con il gruppo studi “Antiqua Vox Januae”, un gruppo di ricerca sulla figura della Janara e dei Maoni o

Janaroni.

L’evento in programma domani, che si terrà nella sala Vergineo del museo del Sannio di Benevento, consta di una conferenza divisa in tre step: si inizia con “Le origine del Natale e della Befana, miti e simboli del solstizio e del Capricorno” a cura di Anna Manfredi fondatrice, insieme con il marito Aldo Civitillo del G.R.E.N. (Gruppo Ricercatori Esoterici Napoletani).

Il GREN è un’associazione senza scopo di lucro, nata nel 1990 come costola del “CSEP” fondato dalla giornalista ed esoterista Maria Conte Fiore. Il gruppo GREN è uno dei più importanti gruppi di ricerca nel panorama esoterico internazionale e lavora in sinergia con altri gruppi culturali. Il secondo step proporrà la pa Performance dell’artista Irene Macalli dal titolo “Tramble, tramble!!! The Witches are Back”

Si chiude, poi, con le previsioni astrologiche a cura di uno dei massimi esperti del settore ovvero Mario Cama, con “Viri u cielo che ti mena 2023”. Si parte alle 16 presso la sala Vergineo del Museo del Sannio.