Gennaro Leva nuovo soprintendente Belle Arti Caserta e Benevento Rubano: "Territorio ricco di tesori: certo che l'architetto Leva saprà valorizzarlo"

"Congratulazioni all'architetto Gennaro Leva, nominato nuovo soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento dal Ministro della Cultura". Lo scrive in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia. "Il territorio delle province di Benevento e di Caserta è ricco di tesori da scoprire e vanta un vasto patrimonio di grande interesse storico, archeologico, architettonico e paesaggistico. Sono sicuro - prosegue - che con la sua grande esperienza e la sua competenza, l'architetto Leva riuscirà a riqualificarlo e valorizzarlo al meglio, lavorando per sfruttare al massimo i finanziamenti ricevuti e a intercettarne altri, in sinergia con l'apprezzato Ministro Sangiuliano. Da parte mia - conclude - ci sarà massima collaborazione parlamentare affinché il nostro territorio raccolga i migliori benefici culturali, turistici ed economici. Buon lavoro"