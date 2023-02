Il Giannone omaggia Vergineo, nel centenario della nascita Martedì alle 16.30 l'incontro al Liceo Classico

Il Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento, martedì 28 febbraio, alle ore 16.30, renderà omaggio al

prof. Gianni Vergineo in occasione del centenario della nascita. Docente del Liceo cittadino ininterrottamente per 40 anni, fino al pensionamento nel 1989, il prof. Vergineo si dedicò con passione e zelo alla ricerca storica cittadina. Pregevole studioso («Rivista Storica del Sannio) e divulgatore («Gazzetta di Benevento», «Sannio Sport»), tra i suoi più rinomati contributi prezioso è "Storia di Benevento e dintorni", uno studio cronologico dedicato al cammino della storia sannita dalle origini alla fine del Novecento, nonché l’opera “La cultura letteraria in Italia”.

Il ricordo del prof. Vergineo sarà affidato alle testimonianze di Mario De Nicolais (docente in pensione e

collega di Vergineo), Luigi Diego Perifano (avvocato e studente di Vergineo), Arnaldo Viscardi (docente in

pensione), Riccardo Valli (docente in pensione e collega di Vergineo). L’evento si svolgerà presso l’Aula Magna “Giovanni Palatucci” del Liceo Giannone. I lavori saranno moderati dal prof. Angelo Bosco e introdotti dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Teresa De Vito.