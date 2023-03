La figura della strega dalle origini al presente: incontro al Cesvob Organizzato dall'Università sannita della terza età e dell'età libera

L’associazione Uselte ODV BN (Università sannita dell’età libera e della terza età), presieduta da Adriana

Pedicini, informa che giovedì 9 marzo, alle ore 17, presso la sala Cesvob, viale Mellusi 68, si terrà un

interessante incontro con Paolo Scalise dal titolo: "La figura della strega dalle origini mitiche al presente".



L’incontro culturale in programma giovedì 9 marzo verterà proprio sul cambiamento d’immagine della

strega nel corso del tempo, attraverso un excursus dalle origini mitiche ai giorni nostri, preceduto da una

parentesi introduttiva sulla sua reale identità, sul ruolo assunto dalla pratica della goezia nella dottrina

esoterica e, buon ultimo, sulla sapienza e i poteri da essa verosimilmente posseduti. Le figure mitiche prese

in esame sono quelle della Lilith, di Ecate, di Circe e di Medea, ma si parlerà anche di eventi ancestrali

collegati alla nascita di tale fenomeno, come quello narrato nel libro di Enoch. La cultura storica presa in

esame sarà ancora quella greca, quindi romana e successivamente medioevale-rinascimentale, con un

accenno ai succitati sviluppi accademici dei secoli XIX e XX” (P.S.) L’incontro è aperto a tutti.