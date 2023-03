"Insieme per il Teatro": volontari in campo nell'area archeologica Domenica mattina dedicata alla valorizzazione e alla tutela del sito con Fai e Lions

“Tutti insieme per questo teatro che rappresenta l'elemento identitario della città”. Ferdinando Creta, già direttore dell'area archeologica commenta così l'iniziativa 'Insieme per il Teatro'. Volontari in campo questa mattina con la delegazione del Fai (Fondo Ambiente Italiano) di Benevento, guidata dal capo delegazione Ferdinando Ielardi, i Lions Club Benevento Host, guidati dal Presidente Gianluca Tomaciello e Lions Club Benevento Arco Traiano con il Presidente Manlio Marotti.

“Iniziativa ormai collaudata che realizziamo già da quattro anni”, ha ricordato Creta evidenziando l'importanza della presenza dei tanti volontari all'interno del Teatro nonché l'interesse crescente per i beni culturali del territorio: “I visitatori si confermano in aumento, già lo scorso anno abbiamo registrato 26mila ingressi e quest'anno si va verso numeri anche più alti. Ad oggi abbiamo già raggiunto i numeri dello scorso anno. Per il teatro si apre una stagione importante, nuova”.

Volontari in campo per i beni culturali

“Ormai non solo i volontari del Fai, ma anche tante persone ci chiedono di partecipare a questa esperienza”, ha evidenziato il capo delegazione Ferdinando Ielardi: “Una piccola opera di pulizia, il Teatro sappiamo che è ben tenuto, ma noi ci teniamo a venire qui per garantire un'esperienza sempre migliore a tutti i turisti che visitano questo sito”.

E come detto quest'anno l'iniziativa ha visto anche la partecipazione di due club Lions del Sannio: “La nostra è un'associazione che si occupa, tra le tante cose, anche della tutela dell'ambiente”, ha precisato il presidente del club 'Benevento Host' Gianluca Tomaciello che invita sempre più più sul turismo e sulla valorizzazione delle bellezze storiche e culturali: “Bisogna investire quanto più possibile in questo settore e fare in modo che la nostra città possa essere sempre più attrattiva per il turismo, ormai questo è il nostro futuro e su questo dobbiamo puntare”.

Evento che ha registrato grande partecipazione: “Sono momenti che ci riavvicinano alla nostra città, ai monumenti e ci danno l'opportunità di rendere una cittadinanza attiva che però fa sempre bene”, il messaggio del presidente del club Arco Traiano, Manlio Marotti