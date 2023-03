Ciro il dinosauro vola in Giappone, ma è polemica: "Scelta non condivisa" Il direttore della Soprintendenza: "Scelta improvvisa, comunicata solo tre giorni fa"

Il Direttore dell’Ufficio della Soprintendenza ABAP di Benevento, Gerardo Marucci, comunica con rammarico che dal 16 marzo al 18 giugno 2023 il cucciolo di dinosauro Scipionyx samniticus (detto Ciro), sarà prelevato per essere esposto presso il “National Museum of Nature and Science di Tokyo”, in occasione della mostra intitolata “The Dinosaur Expo 2023”, per cui nel periodo sopra indicato non sarà possibile visitare l’importante reperto.

Il Direttore dell’Ufficio di Benevento, se da un lato, è compiaciuto nel vedere valorizzato e pubblicizzato “Ciro” a livello mondiale, in una mostra dal respiro internazionale, dall’altro, si dice seccato per l’improvvisa e non condivisa decisione, comunicatagli solo tre giorni prima dagli organi superiori. Pertanto, si scusa per il disagio creato a coloro che già avevano prenotato o che avevano intenzione di visitare il dinosauro.

In ogni modo, pur mancando l’eccezionale reperto, è sempre possibile visionare l’interessantissimo video che racconta la storia di “Ciro” e ammirare gli altri reperti fossili ospitati nella mostra paleontologica allestita presso il seicentesco complesso ex Convento San Felice, sede dell’Ufficio ABAP di Benevento.