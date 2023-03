Il rapper sannita Tamburo parla (per la prima volta) d'amore. Ecco "Maybe" Nuovo singolo in collaborazione con Danny. Si parla di sentimenti e relazioni

Un amore compromesso, ferito, incompiuto come una frase lasciata a metà: “Maybe” è il nuovo singolo di TAMBURO in collaborazione con DANNY, produzione di Aniello Principe in arte MIGHTY BOY.

A pochi giorni della sua uscita su Spotify oggi è on line il videosul canale youtube “TAMBURO OFFICIAL”.

“Maybe” mixa stili musicali diversi, dalle sonorità EDM, passando alle melodie con un rap nuovo, diverso soprattutto se si parla del suono di “Tamburo”.

Un suono orecchiabile e una parola semplice che resta nella testa: “Maybe” (forse).

E infatti la canzone è il racconto di un eterno dilemma: andare o restare quando l’amore non riesce a stare in piedi, si fa fragile e comincia a barcollare.

Man mano che la si ascolta emerge un disagio percepibile: l’amore diventa un rovello persistente che non passa neppure dopo una notte di passione.

“Maybe” è la storia di una relazione tossica, in cui uno dei due, in questo caso l’uomo, si ritrova incastrato, in un loop di sbalzi d’umore, in un vortice di frustrazione, amore e odio.

Un amore di cui disfarsi ma che genera dipendenza affettiva ed emotiva, fino a trasformarsi in una catena che nessuno dei due riesce a spezzare.

Tamburo, in questo brano, porta a compimento la sua maturazione. Il rapper di Zona Ovest, quartiere della periferia di Benevento, uno degli artisti più interessanti del panorama musicale, formatosi nell’ambiente urban e dell’hip-hop beneventano, dopo aver raccontato la periferia, la vita di quartiere, e le periferie dell’anima, affronta il tema della dipendenza affettiva e del disagio che ne consegue. Un’evoluzione di contenuti che va di pari passo con quella musicale.

Gli artisti

Tamburo in questa collaborazione con Danny, giovane talento emergente di Benevento, racconta un sentimento come quello dell’amore mostrandone il lato più buio: la lotta intestina tra il desiderio di liberazione e la paura di perdere chi si ama.

Daniele De Luca in arte “Danny” è un ragazzo del centro storico di Benevento. Approccia con la musica rap intorno ai 14 anni all’interno del contesto scolastico, appassionandosi alla cultura. Scrive i suoi primi testi raccontando i suoi giorni di ragazzo di provincia. Nel 2018 pubblica il suo primo brano, facendosi conoscere ed apprezzare dai giovani della sua città. Il suo racconto musicale è un valzer di amori nuovi e finiti, di una gioventù a tratti spensierata a tratti tormentata, alla continua ricerca di ispirazione.