Museo del Sannio, consegnati i reperti donati da Pietrantonio Ora la sistemazione scientifica poi la presentazione ufficiale

Sono stati consegnati oggi al Museo del Sannio i 22 reperti archeologici donati dal professor Antonio Pietrantonio, già Sindaco di Benevento, alla Provincia fondatrice nel 1873 dell’Istituto.

Il Presidente Nino Lombardi ha seguito personalmente le operazioni di consegna, condotta con la supervisione ed il controllo della Soprintendenza Archeologica, dal Dirigente del Settore per la Rete Museale Nicola Boccalone e dai responsabili dell’Istituto con il Consulente Marcello Rotili. I reperti sono stati provvisoriamente accolti in una teca nell’area del Museo dedicata ai Vasi della stessa epoca storica, ovvero di Caudium e Telesia. Sarà ora cura del professor Elio Galasso, già Direttore del Museo del Sannio, avviare la sistemazione scientifica dei beni archeologici così come espressamente disposto e richiesto dal primo cittadino emerito nel rogito notarile che ha costituito il fondamento giuridico della donazione. Il patrimonio culturale, artistico, archeologico del polo di piazza Giacomo Matteotti di Benevento si arricchisce, proprio nel 150esimo anniversario della fondazione, di un rilevante Fondo che l’ex Sindaco del capoluogo ha voluto donare alla sua Città affinché tutti i

cittadini, visitando la struttura, ne possano godere. La Collezione è per la maggior parte di produzione apula, databile dal VII al III secolo a.C.: il prof. Pietrantonio aveva rinvenuto i reperti in un'abitazione di famiglia dopo la scomparsa della madre e aveva denunciato il ritrovamento alla Autorità competente per i Beni e le Attività Culturali. Oggi, espletate le procedure ed ottenute le autorizzazioni necessarie per donazioni di tale tipo, comprese le formali espressioni di volontà di accettazione da parte della Provincia, il prof. Pietrantonio ha potuto oggi consegnare al Museo del Sannio i beni archeologici. Allorché il prof. Galasso avrà ultimato la sistemazione scientifica dei reperti, il Presidente della Provincia ne promuoverà la presentazione ufficiale al pubblico.

«Esprimo la mia soddisfazione – ha intanto dichiarato Lombardi - per l’avvenuta consegna della Collezione Pietrantonio proprio nell’anno in cui si celebra il 150° anniversario dell’Istituzione del Museo del Sannio ad opera del Consiglio Provinciale. Sarà cura della Provincia promuovere la presentazione della Collezione per dare il dovuto risalto al gesto di Antonio Pietrantonio, per testimoniare l’amore del territorio e delle Istituzioni nei confronti del Museo del Sannio, per dare una ulteriore prova della straordinaria importanza e vitalità del giacimento culturale».