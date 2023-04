"La Regina della Rete": Domenico Giordano presenta il suo libro sulla Meloni A Roma, con Nunzia De Girolamo, Flavia Fratello, il senatore Matera e Tommaso Longobardi

Importantissima platea quella che attende Domenico Giordano, esperto di comunicazione, scrittore e giornalista di Sant'Agata de' Goti. Su iniziativa del Senatore Domenico Matera, infatti, Giordano presenterà il suo ultimo volume "La Regina della Rete -

Le origini del successo digitale di Giorgia Meloni", edito da "Graus", presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani in Roma, Residenza ufficiale del Presidente del Senato della Repubblica.

L'appuntamento è fissato per Martedì 4 Aprile alle ore 15:30. Un testo che, quanto ai suoi contenuti, "ha come scopo principale quello di spiegare e illustrare l’esistenza di una correlazione tra l’ascesa politica e, di conseguenza, la portata della vittoria elettorale del 25 settembre 2022, da parte di Fratelli d’Italia e del suo leader e attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e una strategia oculata di presidio delle piattaforme social evidenziata dal censimento delle interazioni e delle menzioni digitali". Per quanto riguarda il programma della giornata, dopo i saluti che saranno recati dallo stesso Matera, interverranno Nunzia De Girolamo, Giornalista e conduttrice televisiva;

Antonio Palmieri, Presidente Fondazione "Pensiero Solido";

Tommaso Longobardi, Social Media Manger di Giorgia Meloni. Chiuderà l'autore. L'appuntamento sarà coordinato dalla giornalista Flavia Fratello di Tg La7.

"Ringrazio il senatore Matera - commenta Giordano - per la sua disponibilità, anche perché a dire il vero, sin dal primo momento ha condiviso l'idea di questo progetto editoriale. La presentazione in Senato, che è in assoluto la prima che abbiamo organizzato, è anche l'occasione per raccontare attraverso i dati degli account social di Giorgia Meloni e della rete più in generale, come il presidio strategico del leader di Fratelli d'Italia abbia dato un contributo per nulla marginale al successo elettorale dello scorso 25 Settembre".