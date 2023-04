"Gian Burrasca is here": al De Le Salle lo spettacolo in inglese è un successo Messo in scena dalla scuola primaria: "Studio delle lingue importante ponte per il futuro"

Grande successo per la resa scenica in lingua inglese della scuola primaria dell’Istituto De La Salle “Gian Burrasca is here!”. Con questo spettacolo i piccoli attori hanno dimostrato di padroneggiare con grande disinvoltura una delle due lingue straniera, in perfetta armonia con il progetto dell’Istituto che da diversi anni ormai cerca di dedicare, come evidente nel nuovo piano triennale dell’offerta formativa, grande spazio al potenziamento linguistico e alla realizzazione di una scuola sempre più vicina alla dimensione europea. Presentatore d’eccezione per “Gian Burrasca is here”, Dario Saetta, uno degli studenti del liceo classico quadriennale dell’istituto, che ha condiviso la scena con i bambini più piccoli, dimostrando quanto sia importante per la scuola un progetto di continuità come quello del De La Salle, che accompagni gli studenti dall’Infanzia all’esame di maturità. Musica, balli e coreografie curate nei minimi dettagli dalla Maestra Rosalinda Zollo con la collaborazione delle maestre Margaret Zollo ,Ferrao Maria, EriKa Caputo,Simona Carone docenti della classe III e IV primaria, dalla Referente della Scuola Primaria, la Maestra Adriana Damiano e dal docente madrelingua Giovanni Iamarino che ha accompagnato il percorso dei bambini fino allo spettacolo. Un mix di entusiasmo, allegria ed energia che, sulle note di Rita Pavone, ha coinvolto l’intero pubblico. Con questo spettacolo il De La Salle dimostra di collocarsi ad ampio titolo tra i progetti didattici più innovativi della provincia di Benevento, così come ha sottolineato la Coordinatrice Didattica, la Prof.ssa Angela Meola: - lo studio delle lingue rappresenta un importante ponte per il futuro dei nostri studenti che va costruito sin dall’infanzia. Ecco perché l’Istituto De La Salle cerca di proporre sempre più progetti in tal senso, ampliando l’offerta formativa con attività laboratoriali che collochino la scuola in una dimensione scolastica totalmente nuova e rivolta al futuro.-