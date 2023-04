Eventi, il Comune di Benevento annuncia un'estate ricchissima Franzese: in commissione cultura un'agenda per la programmazione degli appuntamenti

Non solo il patrimonio storico culturale, i siti e i monumenti di pregio, il complesso di Santa Sofia riconosciuto patrimonio dell'umanità dall'Unesco, Benevento punta ai turisti anche attraverso un'attenta programmazione di eventi culturali che si concentreranno soprattutto in estate come dettaglia il presidente della Commissione Cultura del Comune, Mara Franzese.

“L'estate beneventana sarà ricchissima a giudicare dalle tantissime richieste che ci sono arrivate dagli operatori culturali per eventi o appuntamenti nel periodo estivo ed in particolar modo a giugno”.

Musica, teatro, cinema e molti altri eventi che arricchiranno l'offerta culturale cittadina e dunque offriranno ai visitatori un motivo in più per scegliere la città delle streghe, di qui l'idea di calendarizzare gli eventi “lavoriamo ad un'agenda unica che sarà condivisa attraverso il sito del comune – dettaglia il Presidente Franzese – e dunque liberamente consultabile. Doppia la finalità: gestire al meglio le piazze cittadine evitando l'affollamento di eventi e pubblicizzare l'offerta in programma”.

Un lavoro che la commissione cultura porta avanti da tempo grazie al continuo confronto con gli operatori culturali della città.

Un obiettivo in linea con le intenzioni dell'amministrazione targata Mastella “Sin dal primo mandato del sindaco – prosegue Franzese – abbiamo voluto riaprire la città ad un pubblico più vasto, meno di nicchia. Tanto che Benevento città spettacolo propone un'offerta più varia, capace di accontentare tutti i gusti. Benevento si è maggiormente riaperta e c'è tanta voglia di ripresa come dimostrano le tante proposte degli operatori”.

E ribadisce la massima disponibilità: “Con il comune in dissesto possiamo far poco dal punto di vista finanziario ma siamo in prima linea per la concessione di spazi e il sostegno agli eventi”. Una strategia di semplificazione anche per l'utilizzo delle location “In commissione cultura abbiamo da poco approvato un nuovo regolamento per l'utilizzo degli spazi di Palazzo Paolo V, che attende di essere licenziato, per semplificare la richiesta del luogo”.