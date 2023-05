Giordano presenta il suo nuovo film. Mastella: "pronto ad una partecipazione" "Qui staremo benissimo" il film che sarà ambientato completamente nel Sannio e dedicato al vino

La dimensione familiare della Provincia, una storia romantica e una delle eccellenze del Sannio: il vino. Sono gli ingredienti del nuovo film del regista Renato Giordano "Qui staremo benissimo" che sarà realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e con la collaborazione di Rai Cinema, prodotto da Giallolimone Movie e Saba produzioni srl.

Un film girato interamente nel Sannio dove presto cominceranno i sopralluoghi per le riprese dei prossimi mesi.

"Mi candido per una breve partecipazione" ha scherzato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella alla presentazione dell'iniziativa ricordando di aver già partecipato, interpretando se stesso, al docufilm "Tutti gli uomini del parlamento".

Il primo cittadino nell'occasione ha voluto ricordare le tante iniziative di promozione della città anche attraverso il cinema annunciando che è al vaglio la presentazione dell'ultimo film di Mimmo Paladino "La divina cometa", in uscita in questi giorni nelle sale, anche a Benevento. "Sarebbe bello poterlo presentare in concomitanza con la riapertura dell'Hortus conclusus" ha annunciato Mastella.

Alla presentazione del film di Giordano i produttori: Raffaella Nappo per Giallolimone e Sabatino Barbato per Sabba produzioni.

"Sono davvero felice per questo film che ha incassato il sostegno del Ministero della Cultura, classificandosi nono su 250 proposte" ha dichiarato Giordano evidenziando che il lavoro ha come obiettivo quello di mettere in evidenza il Sannio che ne sarà set esclusivo.

La città di Benevento e i centri della provincia, da Cerreto Sannita a Ceppaloni, con le eccellenze del mondo del vino in primo piano.

"Stiamo definendo il cast - prosegue il regista - che conterà su una importante protagonista e che è affidato alla Di Nardo casting".

Alcune comparse e la piccola figlia della protagonista saranno invece ricercate nel Sannio.

Giordano torna dunque dietro la macchina da presa dopo l'esperienza di 'Senza Amore' nel 2006.

Il lavoro conta pure sul sostegno della Film Commission Regione Campania.

Un 'dramedy' che parla di una famiglia allargata con delicatezza e ironia e che renderà protagonista il territorio.