Premio Strega, da lunedì 29 distribuzione inviti gratuiti Al Teatro Comunale e in diverse librerie cittadine per la serata del 7 giugno

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’assessore alla cultura, Antonella Tartaglia Polcini, ed il coordinatore artistico, Renato Giordano, sono lieti di annunciare che la presentazione dei Dodici Candidati e Proclamazione dei Finalisti alla LXXVII edizione del Premio Strega a Benevento sarà condotta da Stefano Coletta, per la regia di Renato Giordano.

L’evento, organizzato dal Comune di Benevento, si terrà il 7 giugno 2023 presso il Teatro Romano con ingresso su invito. Gli inviti gratuiti saranno disponibili, per il ritiro al pubblico, a partire da lunedì 29 maggio 2023, presso i seguenti punti:

Libreria Masone Alisei: Viale dei Rettori, 73F, 82100 Benevento Orari: 9.30/13.30 – 16.30/20.00

Libreria Guida – GiaVa BookStore: Via Francesco Flora, 13/15, 82100 Benevento Orari: 9.30/13.30 – 16.30/20.00

Libreria Barbarossa: Via delle Puglie, 13, 82100 Benevento Orari: 9:00/13:00 – 16:00/20:00

Mondadori BookStore – Centro Commerciale Buonvento: S.S.7 Appia Km 258+750, 82100 Benevento

Orari: 09:00 – 21:00

Teatro Comunale “V. Emmanuele”: Corso Garibaldi, 82100 Benevento Orari: 11:00/13:00 – 17:00/19:00

Per il rilascio degli inviti non è consentito effettuare prenotazioni. Saranno rilasciati fino ad un massimo di due inviti per persona. Disponibilità inviti fino ad esaurimento posti disponibili.