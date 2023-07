Delegazione sannita in visita dal ministro Sangiuliano Guidata dal senatore Matera: "Grande attenzione: accolto invito a venire presto nel Sannio"

Le peculiarità storico-architettoniche e l'offerta culturale del territorio sannita, nella sua generalità, con un particolare riferimento a quello di Sant'Agata de' Goti, sono stati al centro di un importante momento di confronto sviluppatosi nella giornata odierna a Roma. Una delegazione mista Diocesi-Provincia-Comune di Sant'Agata de' Goti, guidata dal Senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera, anche Presidente del Comitato della Legislazione del Senato della Repubblica, è stata ricevuta dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La discussione ha insistito sui vari poli culturali in essere nel Sannio tutto, non ultimo quello denominato "Mila" appena inaugurato nella cittadina saticulana. Nella delegazione erano presenti il Vescovo della Diocesi di Cerreto-Telese-Sant'Agata, Monsignor Giuseppe Mazzafaro, il parroco don Guido Santagata, il Soprintendente di Caserta e Benevento, Gennaro Leva, il Presidente della Rocca dei Rettori, Nino Lombardi, ed il sindaco di Sant'Agata de' Goti, Salvatore Riccio. "Abbiamo riscontrato - ha commentato il Senatore Matera - grande attenzione da parte del Ministro Sangiuliano, che ringrazio caldamente, a nome di tutti i presenti, per l'attenzione prestata e per l'opportunità dataci. Il Ministro è stato molto sensibile rispetto alle questioni che abbiamo sottoposto con particolare riguardo alla opportunità vivente nella ricchezza del patrimonio culturale del Sannio anche quale chiave di sviluppo del territorio medesimo. Con grande soddisfazione - ha concluso Matera - il Ministro ha accolto l'invito della delegazione a venire presto nel Sannio per poter prendere visione, di prima persona, del grande patrimonio in essere nella città di Sant'Agata de' Goti e nell'intera provincia".