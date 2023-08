Domenica sarà possibile visitare gratis il Teatro Romano Sarà possibile ammirare i reperti e anche i lupi di Ruowang

Come ogni prima domenica del mese, il prossimo 8 agosto il Teatro Romano di Benevento sarà visitabile gratuitamente per l'iniziativa del Ministero della Cultura "Domenica al Museo": un'occasione speciale per ammirare l'area archeologica nel quartiere Triggio della città di Benevento e vivere una emozionante suggestione del passato.

Oltre ai reperti archeologici e la straordinaria struttura dell’antico teatro, negli spazi antistanti il complesso archeologico beneventano, sarà possibile ammirare una sintesi della mostra "Wolves Coming" dell'artista cinese Lyu Ruowang.

"I lupi di Ruowang - rappresentano un pericolo imminente e potenzialmente letale, un attacco all'arte, alla cultura, ma anche la rivolta di una natura bistrattata.

L'installazione delle sculture all'interno del Teatro invita i visitatori ad avvicinarsi, costeggiarle, toccarle e, volendo, usarle come panchine".

La direzione inoltre ricorda che il Teatro è aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 19 e 20, con ultimo ingresso alle ore 19.