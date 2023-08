Rievocazione delle Lavandaie, sabato ad Apice la proiezione del cortometraggio Il regista Montenigro: "I fiumi possono ritornare ad essere quelli di una volta"

Il cortometraggio della Rievocazione delle Lavandaie girato ad Apice e prodotto dall’Archeoclub è pronto per essere proiettato il prossimo sabato, ventisei agosto, alle ore 18:30, presso l’auditorium del Comune di Apice. A moderare l’incontro ci sarà Nilla Liucci, segretaria Amici dei Musei del Sannio.

Il trailer diffuso in queste settimane sui social e sui media ha riscosso un grande interesse tra le persone riportando alla memoria momenti d’infanzia e di un’epoca in cui la vita quotidiana era strettamente legata alla vita del fiume, dove ci si recava per usufruire di legna, pescato e per lavare i panni in una vera e propria forma di mestiere.

Il video è stato girato e montato da Dario Montenigro, il quale ha assunto per il corto il ruolo di regista e anche di compositore di alcuni brani creati per la colonna sonora della Rievocazione delle Lavandaie. A lui va tutta la stima e il ringraziamento dell’Archeoclub per l’instancabile impegno e professionalità messi a disposizione per la comunità di Apice.

«L’idea dell’amico Michele Intorcia – commenta Dario Montenigro - di realizzare un cortometraggio su un tema così sentito oggi, come quello dell’ambiente, prendendo spunto dalle lavandaie di un tempo, è stata quanto meno innovativa. Raccontare attraverso le immagini, l’utilizzo dei fiumi e dei luoghi circostanti a quell’epoca, conoscere persone che hanno vissuto in prima persona tali abitudini, è stato per me e per la mia collaboratrice Marika Saccone molto piacevole e allo stesso tempo ci siamo sentiti coinvolti nel lanciare un messaggio alla nuova generazione, quello dove i fiumi possono ritornare ad essere quelli di una volta. Uno stimolo in più per averne cura, sensibilizzare non solo i politici del luogo, ma noi tutti in quanto siamo i veri custodi dell’ambiente».

E se nel Sannio, parlando di fiumi, siamo lontani dalla riconquista della balneabilità dei corsi d’acqua, sul fiume Isar, in Germania, si vive una realtà completamente differente e contemporaneamente espressione di livelli di benessere e qualità della vita legati all’ambiente che andrebbero applicati ovunque. L’esperienza dell’Isar sarà raccontata nel report Fiume Isar, una rivoluzione green a Monaco di Baviera, realizzato da Michele Intorcia, da poco tornato dalla Germania, dove ha intervistato il biologo e promotore della rinascita del corso d’acqua, il professore Nico Doring di Murnau, paese bavarese immerso tra laghi, fiumi e catene montuose. L ’Archeoclub di Apice si augura la partecipazione e l’interesse dei cittadini alla prima della Rievocazione delle Lavandaie, un corto che è il frutto dello straordinario lavoro e dell’entusiasmo delle donne che hanno reso possibile il fugace ritorno della lavandaia sulle sponde del Calore.