Benevento: dal Premio Strega ragazzi alla corsa per Capitale italiana del libro Questa mattina al Teatro Comunale la manifestazione che coinvolge i giovani e le scuole

C'è ancora tempo ma a Benevento già si lavora per ottenere dal Ministero della Cultura il riconoscimento a Capitale Italiana del Libro.

A rilanciarlo, questa mattina dal palco del Teatro Comunale di Benevento, il sindaco Clemente Mastella che ha salutato il pubblico raccolto nel massimo cittadino per il Premio Strega Ragazzi.

Benevento, quest'anno per la prima volta, ha infatti ospitato la proclamazione delle terne finaliste delle categorie 6+,8+ e 11+ dell’edizione 2023. Un appuntamento promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti e dedicato alle ragazze e ai ragazzi delle scuole campane che sono parte della giuria del Premio.

Obiettivo è quello di offrire agli istituti, agli studenti, al pubblico della Città e del territorio, un’occasione di conoscenza diretta della cultura letteraria di narrativa per ragazzi, a conferma di un impegno costante nel diffondere e stimolare il piacere della narrativa presso i giovani, con l’intento di avvicinarli, fin dai primi anni di età, al mondo dei libri, della lettura e della cultura in genere.

Ad annunciare i candidati Nadia Terranova, vincitrice dell’edizione 2022 categoria 11+ e componente del Comitato scientifico, e Alessandro Barbaglia, vincitore dell’edizione 2021 categoria 8+ e conduttore dell’evento finale il prossimo 7 dicembre a Roma.

“Siamo felici di tornare al Teatro Comunale che tante volte ha ospitato la presentazione dei finalisti del Premio Strega per adulti, un Premio cresciuto negli anni che oggi ha anche una sezione ragazzi” ha spiegato il direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi.

“La candidatura di Benevento a Capitale italiana del Libro è un processo ambizioso che si avvale di una tradizione consolidata della città come Benevento città che legge, grazie anche al coinvolgimento delle scuole che oggi sono qui rappresentate” ha aggiunto l'assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Antonella Tartaglia Polcini.

“Coltivare la passione per la lettura è un viatico per affrontare con consapevolezza tutto il percorso della vita, anche in momenti di crisi. La lettura oggi più che mai è centrale in un progetto di riscatto dell'anima”.