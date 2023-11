Banda giovanile Anbima Campania: concerto rinviato per maltempo Al Teatro Romano di Benevento la prossima domenica 19 novembre

Le condizioni meteorologiche hanno determinato il rinvio del concerto della Banda Musicale Giovanile Anbima Campania aps previsto per questo pomeriggio al Teatro Romano di Benevento, alla prossima domnica 19 novembre.

L’organico dell’orchestra di fiati, formato da giovani talenti musicali del mondo associazionistico Anbima Campania Aps provenienti da tutte e cinque le province della regione Campania, si esibirà all’interno della fantastica cornice del Teatro Romano di Benevento. Il Repertorio, interamente sinfonico, proporrà i migliori brani della tradizione bandistica italiana oltre a brani originali scritti per banda. A dirigere l’orchestra sarà il Maestro Leonardo Quadrini, direttore d’orchestra di fama internazionale, docente del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, nonché grande cultore di talenti musicali in erba. La Banda Giovanile Anbima Campania, costituita da circa 150 strumentisti, nasce nel settembre 2018 con l’esecuzione di un pregevole Concerto organizzato nel Comune di Agerola con l’eccellente Direzione del Maestro Quadrini. Al Concerto del 12 novembre partecipano le unità di base associate ad Anbima Nazionale (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome), in rappresentanza di vari paesi e città della Campania, a testimonianza delle specifiche tradizioni popolari, particolare non di poco conto, che qualifica la territorialità diversificata delle scuole musicali. Il Gran Concerto della Banda Musicale Giovanile Anbima Campania Aps – sostiene con passione il M° Pasquale

Napolitano, Presidente di Anbima Campania Aps – sarà un momento di elevata cultura musicale che metterà in luce i migliori talenti della nostra terra oltre che riunire in un’unica grande orchestra tutti i giovani musicisti ANBIMA delle cinque province della nostra regione. Un momento di unione che metterà al centro: sensibilità artistica e condivisione di un modello educativo che Anbima Aps promuove da diversi decenni. All’interno del Teatro Romano - entusiasta dell’iniziativa il Maestro Leonardo Quadrini - che racchiude secoli di storia sarà davvero allettante poter dirigere i migliori strumentisti del mondo Anbima Campania proiettati verso un

grande futuro musicale. Sono sicuro che, dall’esplosività del loro carattere e dalla voglia di fare bene, emergerà un’energia pura e positiva che risuonerà in quello che possiamo considerare un vero e proprio tempio dell’arte senza tempo. Questi Appuntamenti sono un momento di crescita culturale eccezionale per i ragazzi che parteciperanno e per tutto il movimento bandistico regionale che grazie ad Anbima riceverà un importante iniezione di fiducia per il presente e soprattutto per il futuro.