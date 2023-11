"Ibidem and Friends", il progetto di Antonio Volpone approda a Benevento Sabato 18 Novembre alle ore 17.30 presso la Rocca dei Rettori il progetto con 25 artisti e 6 critici

Si terrà sabato 18 Novembre alle ore 17.30 presso la Rocca dei Rettori di Benevento il vernissage di “Ibidem and Friends” di Antonio Volpone che ha coinvolto 6 critici e 25 artisti.

Alla serata interverranno Enzo Carli, Ferdinando Creta, Mario De Tommasi, Francesco Maria Toro. I saluti fonali saranno affidati all'ideatore del progetto Antonio Volpone. La serata sarà impreziosita dalle note del maestro Umberto Aucone e dalla presentazione del nuovo corso di fotografia gratuito per persone diversamente abili, a tal proposito saranno presenti i responsabili delle Associazioni che operano sul nostro territorio.

“Chi mi segue sa che Ibidem è un progetto artistico nel quale credo fortemente e che, ormai, mi accompagna dal 2011. È grazie a questo progetto che sono riuscito a realizzare corsi per persone diversamente abili, ma anche portare Benevento in giro per il mondo. Una città ricca di storia, arte e artisti alcuni dei quali hanno fuso la loro arte con la mia" afferma Antonio Volpone e continua "quando mi chiedono di spiegare il concetto di collaborazione penso ad Ibidem and Friends. Devo ammettere che non è facile quando non si hanno aiuti, le spese sono tante. Ma i sogni ancora di più. Ho scommesso sulla fotografia e la fotografia mi sta regalando grandi soddisfazioni".

Ibidem and Friends mette insieme un gruppo di visionari e sognatori. Artisti di fama mondiale che hanno scelto una fotografia di Antonio Volpone da un archivio selezionato e l'hanno personalizzata secondo la propria arte. È venuta fuori un’opera a quattro mani che ha reso il progetto un atto di amicizia e condivisione. Ad Ibidem and Friends hanno aderito ben 25 artisti: Antonio Del Donno, Antonio Mastronunzio, Giuseppe Leone, Alfredo Rapetti Mogol, Lucio Perone, Peppe Perone, Pasquale Palmieri, Enzo Carli, Giorgio Cutini, Milot, Bruno Bani, Pedro Molina, Juan Carlos Clares Perales, Lello Esposito, Pietro Maietta, Luca Zarattini, Karima Angiolina Campanelli, Andrea Boldrini, Giovanni Schiaroli, Mario Lanzione, Italo Mustone, Rocco Iannelli, Raf Croce, Giovenale, Irina Machneva Mota.

Di notevole pregio anche i commenti critici di: Carlo D'Abenantes, Enzo Carli, Ferdinando Creta, Nico De Vincentiis, Penelope Filacchione, Azzurra Immediato. La mostra sarà visitabile fino al 1dicembre in orari di ufficio e fino alle ore 17,00 sabato e domenica pomeriggio fino alle 19,30.