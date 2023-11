Teatro romano di Benevento: apertura serale straordinaria Nell’ambito del piano di valorizzazione 2023

Sabato 25 novembre 2023 l’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento, nell’ambito del piano di valorizzazione 2023, sarà aperto in via straordinaria dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle ore 22). L’obiettivo del piano di valorizzazione è quello di offrire ai visitatori esperienze che li avvicinino al patrimonio culturale del proprio territorio e li accompagnino a conoscerlo ed apprezzarlo, favorendo la più ampia partecipazione possibile. Per l’occasione sono previste due visite guidate alle 20 e alle 21 della durata di circa un’ora: Ferdinando Creta con il personale del Teatro proporrà ai visitatori le suggestioni del complesso monumentale.