Benevento Libr-Aria: domani appuntamento con Eraldo Affinati La rassegna di promozione della lettura e della cultura del libro

Per “Benevento LibrAria”, la rassegna di eventi di promozione della lettura e della cultura del libro, nel quadro delle azioni messe in campo dal Comune e dall’Assessorato alla Cultura e alle Biblioteche di Benevento “Città che legge”, domani, sabato 20 gennaio, la Sala dell’Antico Teatro di Palazzo Paolo V accoglierà, alle ore 18, Eraldo Affinati, con “Delfini, Vessilli, Cannonate. Autobiografia letteraria” - edito nel 2023 da HarperCollins.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Mastella e l’introduzione della Professoressa Maria Cristina Donnarumma, appassionata promotrice con l’Assessore Tartaglia Polcini del ciclo di incontri, dialogheranno con l’autore: Nicola Sguera, scrittore e poeta, docente di Storia e Filosofia presso il Liceo classico “Pietro Giannone” di Benevento, e Melania Petriello, giornalista e autrice televisiva, ideatrice e curatrice (con Isabella Pedicini) della rassegna “Stregonerie - Premio strega tutto l’anno”, in collaborazione con la Fondazione Bellocci e l’azienda Strega Alberti.

"Protagonista dell’incontro - spiega l'assessore alla Cultura Tartaglia Polcini - un Uomo versatile e vulcanico come la sua opera, non a caso definita caleidoscopica, che generosamente si apre al pubblico beneventano nella sua veste di scrittore e insegnante appassionato, promotore della più ampia diffusione della lingua italiana e della cultura come apertura e pratica inclusiva. Lo testimonia l’iniziativa della creazione delle scuole per l'insegnamento gratuito della lingua italiana agli immigrati, specie giovani. Con Affinati si afferma l’impegno civile di intellettuali ben saldi nella ferma convinzione che l’educazione al sapere e al sapore della parola, attraverso la letteratura e la lettura, è viatico di una crescita intellettuale, sentimentale, affettiva, identitaria, oggi più che mai necessaria per sviluppare e promuovere relazioni sane tra le persone, in una visione più consapevole e costruttiva del vivere nel mondo", conclude l'assessore. Gli appuntamenti con Benevento LibrAria continueranno con il prossimo, in programma per sabato 10 febbraio 2024, con Ester Viola, autrice di “Voltare Pagina”, Giulio Einaudi ed. 2023.