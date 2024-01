A Benevento "Adorabo ad templum sanctum tuum": concerto per la Candelora Al Teatro San Vittorino un concerto di canto gregoriano

Venerdì 2 febbraio, in occasione della Candelora, il Conservatorio di Benevento proporrà un evento d’eccezione: il concerto di Canto gregoriano “Adorabo ad templum sanctum tuum”. L’appuntamento è al Teatro San Vittorino, ore 19:30. Il coro del "Nicola Sala", sotto la direzione di Giovanna Riboli, eseguirà brani che raccontano la storia narrata nel Vangelo di Luca, descrivendo con il canto gregoriano e con l'organo i diversi momenti legati alla Candelora. A impreziosire l’evento sarà la presenza di S. E. Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo metropolita di Benevento, che proporrà riflessioni legate alla festa. Il percorso narrativo-musicale sarà accompagnato dalla proiezione di rappresentazioni pittoriche e iconografiche dei più grandi maestri della storia. La serata promette di

essere un momento unico di connessione tra arte e spiritualità, dove gli studenti del Conservatorio, provenienti dai dipartimenti classico, pop e jazz, affronteranno con entusiasmo un repertorio insolito, donando al pubblico un'esperienza indimenticabile. “Un'occasione preziosa per esplorare importanti orizzonti spirituali, artistici e culturali - ha affermato il Direttore del “Nicola Sala” Giuseppe Ilario, aggiungendo -. Congiuntamente alla Presidente Caterina Meglio esprimo un sentito ringraziamento a Sua Eccellenza per aver aderito; rinnovo quindi l’invito a tutta la comunità a partecipare a un così significativo evento”.