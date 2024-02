Parte Nati per Leggere: a Benevento scuole sempre più numerose Potranno votare i bambini dai tre anni in su

Il primo voto può essere espresso fin da piccoli e lo sperimenteranno le diverse giurie costituite in occasione della XV edizione del Premio Nazionale Nati per Leggere.

Istituito nel 2009 dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Città di Torino, il Salone Internazionale del Libro di Torino, il Coordinamento Nazionale Nati per Leggere, il premio ha ricevuto il patrocinio del CEPELL ed è stato insignito con la medaglia della Presidenza della Repubblica Italiana.

La sezione “Crescere con i libri” si rivolge alle bambine e ai bambini 3/6 anni, alle loro famiglie, ai docenti e ai volontari dei Punti Lettura che si predispongono in giurie e leggono insieme i 10 albi candidati per questa sezione, ne discutono e poi vanno alle urne ad esprimere la loro preferenza.

Il Premio è uno strumento del Programma Nati per Leggere per promuovere la lettura dialogica in famiglie con bambini in età prescolare e segnalare la migliore produzione editoriale per l’infanzia. Inserito in un programma di contrasto alla povertà educativa, il Premio favorisce il consolidamento dell’alleanza educativa tra le scuole e la Rete Nati per Leggere, nella promozione del diritto alle storie e di buone pratiche ad alto impatto sulla comunità.

Un’esperienza di cittadinanza attiva fin dall'infanzia, perché non è mai troppo presto per far sentire la propria voce.

Come gruppo volontari dell’Area Benevento e Provincia, siamo particolarmente felici di veder crescere anno dopo anno il nostro territorio, con l’apertura dei Punti Lettura di Baselice, San Lorenzo Maggiore, Apice e San Marco dei Cavoti che si sono aggiunti a Benevento.

Anche le scuole sono sempre più numerose: avranno la loro giuria il Convitto Giannone, l’Istituto De la Salle e la Bosco Lucarelli a Benevento, l’Istituto Falcetti di Apice, l’I.C. Cerreto e, per la prima volta, con l’I.C. Fragnito i plessi di Buonalbergo, Castelfranco, San Giorgio la Molara e Montefalcone.

Per partecipare alle giurie dei Punti lettura, consultare la pagina Amici di Nati per Leggere - Benevento e Provincia | Facebook.

I primi appuntamenti saranno: 3 febbraio - Punto Lettura San Lorenzo Maggiore e 4 febbraio - Punto Lettura Benevento e San Marco deiC avoti.