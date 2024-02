Il Festival Filosofico del Sannio compie 10 anni Dal 5 marzo al 15 maggio gli incontri della manifestazione

Mercoledi 7 Febbraio 2024 alle ore 16,00 presso la sede dell’Università degli studi del Sannio, Palazzo San Domenico (Sala Conferenze- 1°piano Piazza Guerrazzi- BN) , si terrà la conferenza stampa per la presentazione del programma del 10° Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall'Associazione culturale filosofica "Stregati da Sophia"; con la collaborazione dell’Università degli studi del Sannio.

Gli incontri si svolgeranno dal 5 marzo al 15 maggio 2024 in presenza e in contemporanea saranno trasmessi on line sul canale Cisco Webex Stregati da Sophia Il tema della decima edizione è "Linguaggio”.

Interverranno: Carmela D’Aronzo, Presidente Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”, Clemente Mastella, Sindaco di Benevento; Gerardo Canfora, Rettore dell’Università del Sannio; Antonella Tartaglia Polcini

Assessora alla cultura di Benevento; Caterina Meglio, Presidente del Conservatorio di Musica “Nicola Sala" di Benevento.

Seguirà la presentazione del romanzo “Margherite è qui” di Eugenio Murrali. Con questo romanzo, l’autore ci fa comprendere l'urgenza di rifondare il linguaggio, di ragionare sul ruolo e sulle possibilità della letteratura, una riflessione che nasce spontaneamente dal modo in cui racconta una scrittrice innamorata della parola, imbevuta di cultura classica. Marguerite Yourcenar ispirandosi, alle grandi prose dei greci e dei latini, ha dato vita a opere che si distinguono per l'altezza del loro linguaggio, per il controllo formidabile del periodare, per la musicalità della

frase, per la potenza espressiva.