Museo Arcos chiuso fino al 9 febbraio per lavori Pericolo caduta calcinacci: sarà installata una copertura provvisoria

Il Museo Arcos di via Stefano Borgia di Benevento resterà chiuso al pubblico fino al 9 febbraio.

Lo comunicano il Settore Patrimonio e la Direzione amministrativa della Rete museale della Provincia.

La decisione fa seguito alla necessità di realizzare interventi di messa in sicurezza dell’accesso all’area espositiva e museale di Arcos, che insiste nei circa 2.000 metri quadri dei Sotterranei del Palazzo del Governo.

Infatti, essendo proprio quest’ultimo edificio stato interamente transennato per il pericolo di caduta di calcinacci, è stata disposta la realizzazione di una protezione per l’ingresso del Museo Arcos in via Borgia che si trova su uno dei lati della imponente costruzione.

In attesa che vengano disposti i lavori generali per la sua messa in sicurezza da parte della proprietà del Palazzo del Governo, sarà dunque realizzata dalla Provincia nel giro di quattro giorni una copertura provvisoria per il vialetto di accesso ad Arcos a tutela dei visitatori e del personale in servizio nella struttura.

Il Museo della Provincia ospita sia la Sezione egizia con i reperti del Tempio di Iside di Benevento di epoca imperiale romana che la Sezione di Arte contemporanea.