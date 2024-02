Capodanno cinese il Conservatorio di Benevento festeggia l'anno del drago Venerdì il concerto con gli allievi, alle 18 al Teatro San Vittorino

Il Conservatorio Nicola Sala è lieto di annunciare un evento straordinario: un concerto in celebrazione del Capodanno cinese, in programma il 9 febbraio alle ore 18 presso il Teatro San Vittorino di Benevento.

Questo appuntamento rappresenta un'opportunità imperdibile per immergersi nella ricchezza e nella bellezza di una cultura millenaria attraverso la musica e i canti tradizionali, eseguiti con maestria dagli allievi cinesi del "Nicola Sala".

Siamo entusiasti di celebrare questa festa attraverso la musica e l'arte, un linguaggio universale che ci permette di connetterci al di là delle barriere culturali” - ha dichiarato il Direttore Giuseppe Ilario, aggiungendo-. “Il Nicola Sala è un luogo di formazione aperto al mondo e questo concerto è un esempio straordinario di come possiamo promuovere l'interscambio culturale e arricchire la nostra comunità con la diversità delle tradizioni musicali.

La Presidente del Conservatorio, Caterina Meglio, ha aggiunto: "Il Nicola Sala è sempre stato un faro di attrattività per studenti provenienti da tutto il mondo. La nostra istituzione promuove l'inclusività e l'apertura verso altre culture, offrendo opportunità uniche di apprendimento e scambio. Questo concerto è un segno tangibile della nostra dedizione a un'educazione musicale globale e al dialogo interculturale";