Amore in Musica con l’Orchestra del "Nicola Sala" Sabato al Teatro San Vittorino di Benevento

Il "Nicola Sala" celebra l’Amore in Musica con un grande concerto, in programma per sabato 17 alle ore 19 presso il Teatro San Vittorino di Benevento. L'Orchestra del Conservatorio, diretta dal M° Maurizio Petrolo, proporrà un programma variegato e coinvolgente, che spazierà dal repertorio sinfonico e operistico alla musica da film. "Questo concerto rappresenta un'opportunità straordinaria per esplorare la diversità e la bellezza della musica in tutte le sue sfaccettature" ha commentato il direttore Giuseppe Ilario, aggiungendo "L'Orchestra del Conservatorio ha lavorato con impegno e passione per offrire al pubblico un'esperienza indimenticabile". Soddisfazione anche da parte della Presidente Caterina Meglio, che ha sottolineato: "Questo concerto rappresenterà un prezioso momento

di connessione con il territorio. Vivremo insieme un'esperienza arricchente, celebrando l’arte e la bellezza". Il programma include brani di illustri autori come D. Cimarosa, L. Anderson, C. Saint- Saëns, J. Brahms, G. Verdi, F. Schubert, F. von Suppé, K. Badelt e J. Williams.