Con la Pro Loco Benevento al centro delle rotte del turismo scolastico Petito: "Ragazzi coinvolti in progetti di elaborazione di itinerari turistici"

Creare itinerari turistici per le scuole nella regione, invogliandole a venire in visita nella città. L’innovativo progetto promosso dalla Pro Loco di Benevento presieduta dal prof. Giuseppe Petito. Si tratta di uno dei primi percorsi di sviluppo del turismo scolastico pensato proprio dai ragazzi in un’ottica culturale ed economica della città. Così l’associazione prosegue le proprie attività di formazione e sensibilizzazione ai temi della valorizzazione del patrimonio, nell’ambito del progetto “In viaggio nel tempo lunga la via Appia a Benevento”.

«La promozione turistica del territorio – sostiene lo staff della Pro Loco, che sta già incontrando in presenza gli studenti – non può prescindere dalla conoscenza della storia e del patrimonio archeologico, monumentale e paesaggistico di Benevento. Abbiamo coinvolto i ragazzi in un entusiasmante progetto di elaborazione di itinerari turistici dedicati a loro e riscontriamo enorme entusiasmo ogni volta che accendiamo in loro la fiammella della curiosità attraverso i nostri incontri, durante i quali proponiamo materiale informativo per stimolare il loro interesse per il nostro meraviglioso territorio, tutto ciò grazie alla collaborazione dei Dirigenti e Docenti . In collaborazione con la Proloco di Marano di Napoli partirà il primo gruppo organizzato su tre giorni, Lunedi 19 Febbraio, Martedì 20 e Mercoledì 21 con oltre 350 tra studenti e docenti della scuola IC Armazio Ranucci di Marano di Napoli, che visiteranno la Città di Benevento, ad accompagnarli saranno le nostre bravissime guide turistiche della Regione Campania, dove a fine percorso stabilito presso Palazzo Paolo V, si concluderà con la visita al Museo Janua, la promozione del progetto durerà fino fine Aprile 2024.