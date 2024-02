A Benevento "Claudio Barontini Lo sguardo nell'anima" L'esposizione al museo del Sannio prorogata fino al 14 aprile

In virtù del successo di critica riscosso in questi mesi, la mostra Claudio Barontini. Lo sguardo nell'anima viene prorogata fino a domenica 14 aprile 2024. Esposizione organizzata nell'ambito del progetto "Per i 150 anni del Museo del Sannio (1873-2023): una nuova immagine per un grande centro di cultura”.

La mostra, inaugurata il 23 novembre 2023, è stata progettata dal prof Marcello Rotili, Coordinatore scientifico del Museo del Sannio con il patrocinio della Provincia di Benevento, dei Musei, Rete museale della Provincia di Benevento e del Sannio Europa.

Nella suggestiva sala dell'obelisco dedicato alla dea Iside, si potranno ancora ammirare i ritratti iconici che Claudio Barontini ha scattato ad artisti come Patti Smith, Lindsay Kemp, Vivienne Westwood, Mario Monicelli, Vittorio Gassman, Susan Sarandon, Sofia Loren, Franco Zeffirelli, Pietro Cascella, Re Carlo III d’Inghilterra e di molti altri personaggi immortalati dal fotografo livornese. Curata da Maurizio Iazeolla la mostra prende avvio da un'accurata selezione di fotografie che Barontini ha realizzato nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera a celebrità italiane e straniere, cercando sempre di restituire la verità e l'intimità del personaggio. “Nella fotografia – anticipa proprio Barontini - rifiuto ogni tipo di spettacolarizzazione. Rispetto il momento e la semplicità del reale”.